Διανύοντας μια από τις καλύτερες εποχές της σε επίπεδο δεικτών και αριθμών, η Τράπεζα Κύπρου αφήνει για το πρώτο τρίμηνο του 2026 τις επιλογές αξιοποίησης των πλεοναζόντων κεφαλαίων, αλλά και οφέλη, με επίκεντρο τον επιχειρηματικό κόσμο. Το επόμενο διάστημα, έμφαση θα δοθεί κυρίως σε εταιρείες και επιχειρήσεις, προσφέροντας τη δυνατότητα σύναψης δανείων μέσω κινητού ή ανοίγματος νέου λογαριασμού στα πρότυπα της διαδικασίας που ακολουθούν οι ιδιώτες.

Το πρώτο τρίμηνο του 2026 αναμένεται να είναι διαθέσιμη εφαρμογή chatbot, μέσω της οποίας οι πελάτες θα μπορούν να υποβάλλουν οποιοδήποτε ερώτημα που αφορά την τράπεζα.

Ο διευθύνων σύμβουλος Πανίκος Νικολάου, με αφορμή τη χθεσινή παρουσίαση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου και απαντώντας σε ερωτήσεις πώς σκέφτονται να αξιοποιήσουν τα κεφάλαια που διαθέτει το συγκρότημα, ξεκαθάρισε ότι δεν θα γίνουν εξαγορές απλώς για το «φαίνεσθαι» και σε περίπτωση που υπάρξει πρόταση το διοικητικό συμβούλιο θα την αξιολογήσει και θα εκφράσει άποψη. Για το πώς διαμορφώνεται το τραπεζικό τοπίο στην Κύπρο, υπέδειξε ότι ο ανταγωνισμός είναι κάτι που τους απασχολεί και εκτίμησε ότι ο ανταγωνισμός τα επόμενα χρόνια θα προέρχεται από την τεχνολογία.

Όσον αφορά το δανειακό χαρτοφυλάκιο, η τράπεζα κατέγραψε ρεκόρ νέου δανεισμού και το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 ανήλθε σε €2,23 δισ., αυξημένος κατά 31% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας αύξηση σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς. Προέρχεται κυρίως από δάνεια στον τομέα διεθνών εργασιών και από δάνεια σε επιχειρήσεις και η πιστωτική επέκταση ήταν €635 εκατ. στο τρίτο τρίμηνο.

Ο νέος δανεισμός που δόθηκε κατά το γ’ τρίμηνο 2025 αποτελείτο από δάνεια σε μεγάλες επιχειρήσεις, ύψους €249 εκατ., δάνεια σε ιδιώτες (λιανικής τραπεζικής) ύψους €207 εκατ. (εκ των οποίων στεγαστικά δάνεια ύψους €136 εκατ.), δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ύψους €51 εκατ. και δάνεια στον τομέα διεθνών εργασιών ύψους €128 εκατ.

Σύμφωνα με τον κ. Νικολάου, η Τράπεζα Κύπρου για το 2026 θα συνεχίσει τη στρατηγική αύξησης των δανείων, τόσο στην Κύπρο όσο και στο πεδίο των διεθνών εργασιών, αξιοποιώντας την υψηλή ρευστότητα που διαθέτει.

Ήδη, οι χρηματοδοτήσεις εκτός Κύπρου ανήλθαν σε €1,2 δισ., με τον ετήσιο στόχο για €1,5 δισ. να θεωρείται απολύτως εφικτός. Για το 2026, σημείωσε, αναμένουμε ο ρυθμός αύξησης των χορηγήσεων να παραμείνει ικανοποιητικός, πάνω από τα επίπεδα του 4%. Παρά τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) μειώθηκαν περαιτέρω στο 1,2%, ενώ ο δείκτης κάλυψης ΜΕΔ ενισχύθηκε στο 124%. Η ποιότητα αυτή δίνει τη δυνατότητα στην τράπεζα να διατηρεί σταθερά χαμηλό κόστος κινδύνου (35 μονάδες βάσης), στηρίζοντας ταυτόχρονα τα έσοδα από τόκους.

Αναθεώρηση στόχων

Σε ανοδική αναθεώρηση των ετήσιων στόχων της προχώρησε η Τράπεζα Κύπρου, μετά το ισχυρό τρίτο τρίμηνο, στο οποίο κατέγραψε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 18,5% (18,4% στο εννέαμηνο), έναντι εκτιμήσεων για 18,2% και καθαρά κέρδη στα €118 εκατ.

Η διοίκηση της Τράπεζας Κύπρου βλέπει πλέον υψηλότερα καθαρά έσοδα από τόκους, αναμένοντας να κινηθούν περίπου στα €720 εκατ. φέτος (προηγουμένως ανέμενε κάτι λιγότερο από €700 εκατ. φέτος), υψηλότερη των 300 μονάδων βάσης οργανική παραγωγή κεφαλαίου, με υψηλότερο δείκτη ROTE σε «high teens» από «mid teens». Κατέγραψε οργανική παραγωγή κεφαλαίου 326 μονάδων βάσης στο εννεάμηνο, εκ των οποίων οι 111 μονάδες βάσης στο τρίτο τρίμηνο.

Παράλληλα, αναμένει καλύτερη εικόνα σε επίπεδο κόστους προς έσοδα και κόστος κινδύνου, αναθεωρώντας τις εκτιμήσεις της σε επίπεδα χαμηλότερα του 40% (από 40% προηγουμένως) και των 40 μονάδων βάσης (από 40 – 50 μονάδες βάσης) αντίστοιχα.

Υποστηριζόμενο από τις ισχυρές οικονομικές του επιδόσεις, το συγκρότημα στοχεύει σε ποσοστό διανομής ύψους 70% από την κερδοφορία του 2025, στο υψηλότερο ποσοστό (‘payout ratio’) της πολιτικής διανομής του (50-70%), συμβάλλοντας περαιτέρω στη συνεχή δημιουργία ισχυρών αποδόσεων για τους μετόχους.