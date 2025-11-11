Κέρδη 353 εκατομμυρίων ευρώ παρουσίασε η Τράπεζα Κύπρου για το εννεάμηνο του 2025, έναντι κερδών 401 εκατομμυρίων ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2024. Τα κέρδη του τρίτου τριμήνου του 2025 έφτασαν τα 118 εκατομμύρια ευρώ, αντίστοιχο ποσό με αυτό του 2024.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 ανήλθαν σε €548 εκατ., σε σύγκριση με €624 εκατ. για το αντίστοιχο εννεάμηνο 2024, μειωμένα κατά 12% σε ετήσια βάση. Η ετήσια μεταβολή αντανακλά κυρίως τη μείωση των επιτοκίων αναφοράς, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τις ενέργειες αντιστάθμισης που πραγματοποιήθηκαν, από τη συνεχιζόμενη αύξηση της ρευστότητας ως αποτέλεσμα της αύξησης των καταθέσεων, καθώς και από την αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου.

Το Συγκρότημα στοχεύει στη δημιουργία σταθερής απόδοσης στους μετόχους του. Τον Φεβρουάριο 2025, το Συγκρότημα αναβάθμισε την πολιτική διανομής του, ώστε να αντανακλά τη σταθερή και συνεχή πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, το προφίλ κερδοφορίας και τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές του Συγκροτήματος. Η συνήθης διανομή ανά έτος αναμένεται να κυμαίνεται μεταξύ 50-70% (‘payout ratio’) (από 30-50%) της προσαρμοσμένης κερδοφορίας πριν των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων, συνδυάζοντας μέρισμα σε μετρητά (συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής ενδιάμεσου μερίσματος) και επαναγορά ιδίων μετοχών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πανικος Νικολάου ανέφερε «έχουμε επιτύχει άλλο ένα τρίμηνο ισχυρής κερδοφορίας, καταγράφοντας κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €353 εκατ. για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Καταγράψαμε ισχυρή Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 18.4% για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, βασισμένη σε υψηλή κεφαλαιακή βάση, με τον Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) να ξεπερνά το 20%, και υποστηριζόμενη από ένα ισολογισμό χαμηλού κινδύνου. Αυτή η επίδοση αντανακλά την ανθεκτικότητα των καθαρών εσόδων από τόκους, παρά τη μείωση των επιτοκίων, την υψηλή ρευστότητα, την αποτελεσματική διαχείριση κόστους όπως αποδεικνύετε από τον δείκτη κόστος προς έσοδα ύψους 35%, καθώς και την ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου που παραμένει ισχυρή, με το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια να ανέρχεται στο 1.2%1 στις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Κατά το πρώτο εννεάμηνο του έτους παρατηρήσαμε υγιή αύξηση τόσο στα δάνεια όσο και στις καταθέσεις. Ο νέος δανεισμός ανήλθε στο €2.2 δις για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, αυξημένος κατά 31% σε ετήσια βάση, υποστηριζόμενος κυρίως από τη ζήτηση για δάνεια στον τομέα διεθνών εργασιών και δάνεια σε επιχειρήσεις. Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε κατά 6% από την αρχή του έτους, ξεπερνώντας το στόχο που θέσαμε για το 2025 για αύξηση ύψους περίπου 4%. Η αύξηση υποστηρίχθηκε από αύξηση ύψους 4% του δανειακού χαρτοφυλακίου στην Κύπρο σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, καθώς και από την ισχυρή αύξηση του χαρτοφυλακίου στον τομέα διεθνών εργασιών. Η καταθετική μας βάση αυξήθηκε κατά 7% σε ετήσια βάση και ανέρχεται σε €21.5 δις στις 30 Σεπτεμβρίου 2025».