Ο έγκριτος νομικός, Αχιλλέας Δημητριάδης τονίζει την ανάγκη διορισμού ανεξάρτητων ανακριτών για τη διερεύνηση των καταγγελιών του Μακάριου Δρουσιώτη, επισημαίνοντας ότι η υπόθεση «Σάντη» παραμένει συγκεχυμένη και υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος δικαίου.

Μιλώντας στην εκπομπή Alpha Καλημέρα ο κ. Δημητριάδης ανέφερε ότι παρά τις έρευνες της Αστυνομίας για 12 αδικήματα και τις μαρτυρίες ότι κάποια στοιχεία ήταν κατασκευασμένα, δεν έχει ξεκαθαρίσει ποια είναι η πραγματικότητα, γεγονός που εντείνει την αβεβαιότητα. Σημειώνει επίσης ότι φαίνεται η έρευνα να γίνεται εναντίον της Σάντη, για την οποία η Αστυνομία φέρεται να έχει εξασφαλίσει μαρτυρία από την ίδια ότι όλα αυτά τα έγγραφα, όλα αυτά τα μηνύματα ήταν ψεύτικα και τα κατασκεύασε για τους δικούς της σκοπούς.

Παράλληλα, ασκεί κριτική για τους χειρισμούς της Αστυνομίας που δεν βοηθούν, όπως ανέφερε, στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας της, ενώ θέτει ζήτημα επάρκειας και ανεξαρτησίας της.

Τονίζει επίσης την ευθύνη των δημοσιογράφων για σωστή διασταύρωση πληροφοριών, σημειώνοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η έρευνα δεν ήταν επαρκής.

Καταλήγοντας, ο κ. Δημητριάδης αναφέρει ότι το ερώτημα είναι αν η Αστυνομία μπορεί, δηλαδή έχει την τεχνογνωσία, έχει την ανεξαρτησία, έχει την έξωθεν καλή μαρτυρία, ότι μπορεί αποτελεσματικά να διερευνήσει και αν αυτό δεν μπορεί να γίνει, τότε οι πολιτικές αρχές έχουν υποχρέωση να πάρουν απόφαση να βάλουν ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές, οι οποίοι θα δώσουν τη λύση σε αυτό το πρόβλημα που ταλανίζει την κοινωνία.