Οι συντεχνίες εμφανίζονται ικανοποιημένες μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, με αντικείμενο τη νέα συμφωνία για την ΑΤΑ, η οποία αναμένεται να υπογραφεί στις 2 μ.μ..

Ο ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ Στράτης Ματθαίου δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι το τελικό πλαίσιο συμφωνίας προβλέπει σταδιακή απόδοση της ΑΤΑ με 80% την 1/1/2026, 90% την 1/7/2026 και 100% την 1/7/2027, ενώ στη συνέχεια η απόδοση θα γίνεται κάθε Ιούλιο στο 100%. Για τον υπολογισμό της ΑΤΑ θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του ρυθμού ανάπτυξης του προηγούμενου έτους, ο οποίος πρέπει να είναι θετικός.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν οι εκπρόσωποι των ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ και ΠΑΣΥΔΥ, καθώς και ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου, ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω Ειρήνη Πική και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης. Οι ίδιοι θα παραστούν και στην υπογραφή της συμφωνίας, μαζί με τους εκπροσώπους των εργοδοτικών οργανώσεων.

Σύμφωνα με τον κ. Ματθαίου, στο πλαίσιο συμφωνήθηκε επίσης πλαφόν πληθωρισμού 4%· αν ο πληθωρισμός υπερβαίνει το 4%, η ΑΤΑ θα αποδίδεται μόνο μέχρι το 4%. Προβλέπεται ακόμη σύγκληση διευρυμένης συνόδου του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, η οποία θα παρέχει συστάσεις σε περιόδους οικονομικής κρίσης.

Ο ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ ανέφερε ότι ο εθνικός κατώτατος μισθός θα συνδεθεί με την ΑΤΑ μέσω της ενσωμάτωσης ποσού που αντιστοιχεί στο τιμαριθμικό επίδομα των δύο προηγούμενων ετών, με επαναξιολόγηση του ζητήματος το 2028.

Από πλευράς εργοδοτών, ο ΓΔ της ΟΕΒ Μιχάλης Αντωνίου δήλωσε ότι, αν και οι εργοδοτικές οργανώσεις δεν έχουν ακόμη τα τελικά κείμενα, «η ουσία δεν αλλάζει». Όπως είπε, παραμένει η συμφωνημένη φόρμουλα που προβλέπει ότι η απόδοση της ΑΤΑ στον κατώτατο μισθό γίνεται ανά διετία, ενώ αναδιατυπώθηκε η πρόνοια για τα κίνητρα προς τους εργοδότες για επέκταση του θεσμού.

Ο κ. Αντωνίου εκτίμησε ότι πιθανόν να υπογραφούν τρία κείμενα:

– ένα για τη συμφωνία της ΑΤΑ,

– ένα για τον κατώτατο μισθό,

– και ένα για τα κίνητρα στους εργοδότες.

Όλοι οι κοινωνικοί εταίροι εξέφρασαν πρόθεση να προβούν σε δηλώσεις μετά την υπογραφή στις 2 μ.μ..