Την καταρχήν συμφωνία για την ΑΤΑ αναμένεται να υπογράψουν σήμερα στις 14:00 στο Προεδρικό Μέγαρο οι κοινωνικοί εταίροι, όπως ανακοίνωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης είχε το πρωί συνάντηση με τους επικεφαλής των συνδικαλιστικών οργανώσεων, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης των διαβουλεύσεων.

Ο κ. Λετυμπιώτης σημείωσε ότι η σημερινή συνάντηση στο Προεδρικό θα σηματοδοτήσει την υπογραφή της καταρχήν συμφωνίας για την ΑΤΑ, επισημαίνοντας την κατάληξη των συνομιλιών μεταξύ κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα παραστεί στις 14:00 στο Προεδρικό Μέγαρο για την υπογραφή της καταρχήν συμφωνίας για την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) από τους κοινωνικούς εταίρους. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο του Προέδρου.

Μετά την υπογραφή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προχωρήσει σε δηλώσεις προς τα ΜΜΕ.