Το συνδικαλιστικό κίνημα διατηρεί την αισιοδοξία του για επίτευξη συμφωνίας στο θέμα της ΑΤΑ, εν αναμονή της νέας συνάντησης με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δήλωσε στο Πρωινό Δρομολόγιο, ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας.

Επιβεβαίωσε ότι αυτή τη στιγμή, το σημείο τριβής στην όλη διαδικασία, αφορά το κατά πόσον η ΑΤΑ στον κατώτατο μισθό, θα αποδίδεται κάθε ένα ή δύο χρόνια.

Αναφορικά με το δεύτερο σημείο τριβής το οποίο σχετίζεται με την καταληκτική παράγραφο του διαφοροποιημένου πλαισίου, ο Ανδρέας Μάτσας είπε πως η επαναδιατύπωση που έγινε, θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή.

Επισήμανε την ίδια στιγμή, πως μέσα από τη διαδικασία του διαλόγου, διεφάνη πως ο θεσμός της ΑΤΑ στην Κύπρο, όχι απλώς διατηρείται ζωντανός, αλλά αποκαθίσταται πλήρως. “Ο στόχος από δω και πέρα” – πρόσθεσε – “είναι να δημιουργηθεί η δυνατότητα ώστε η ΑΤΑ να καλύψει περισσότερους εργαζόμενους”. Σημείωσε, μάλιστα, ότι επιπρόσθετο εργαλεία σ’ αυτή την προσπάθεια, αποτελεί η ευρωπαϊκή οδηγία για επέκταση των συλλογικών συμβάσεων.