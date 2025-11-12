Σε γαϊτανάκι εξελίσσεται το θέμα της ΑΤΑ μετά και τη χθεσινή απόφαση των συνδικαλιστικών οργανώσεων να μην αποδεχτούν το αναθεωρημένο κυβερνητικό πλαίσιο και να ζητήσουν νέα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Μετά την αποδοχή των συντεχνιών του αρχικού κυβερνητικού πλαισίου που ετοιμάστηκε με την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας και την απόρριψη των εργοδοτών, ακολούθησε το αναθεωρημένο πλαίσιο, το οποίο αποδέχτηκε αρχικά το ΚΕΒΕ, ενώ οι συντεχνίες εκφράζουν σοβαρούς προβληματισμούς για τις αλλαγές που επήλθαν.

Τι άλλαξε στο ενδιάμεσο και πώς αντιστράφηκαν οι ρόλοι; Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Φ», το βασικότερο σημείο το οποίο αποτελεί εστία αντιπαράθεσης για την επίτευξη συμφωνίας είναι η διασύνδεση της ΑΤΑ με τον Κατώτατο Μισθό.

Συγκεκριμένα, όπως είναι γνωστό, σήμερα ο Κατώτατος Μισθός αναθεωρείται κάθε δυο χρόνια. Στην αρχική – μονοσέλιδη – κυβερνητική πρόταση που δόθηκε στους κοινωνικούς εταίρους γινόταν λόγος για ενσωμάτωση της ΑΤΑ στον κατώτατο, με τη διευκρίνιση, ότι η αναθεώρηση να γίνεται κάθε δυο χρόνια και θα λαμβάνεται υπόψη σωρευτικά η ΑΤΑ που αποδόθηκε στο ενδιάμεσο. Οι συντεχνίες επιθυμούσαν ετήσια απόδοση της ΑΤΑ στον κατώτατο, κάτι που τελικά περιλήφθηκε στην πρόταση που ετοιμάστηκε μετά την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά τελικά απέρριψαν οι εργοδότες. Στην τελευταία αναθεώρηση, φαίνεται να επανήλθε η απόδοση της ΑΤΑ στα δυο χρόνια, εξέλιξη με την οποία συμφώνησε το ΚΕΒΕ αλλά όπως φαίνεται προβληματίζει τις συντεχνίες.

Σε όλα αυτά, σημειώνεται πως οι πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι η ΟΕΒ ουδέποτε αποδέχτηκε το αναθεωρημένο πλαίσιο της κυβέρνησης και λανθασμένα ερμηνεύτηκε ότι μετά την αποδοχή από πλευράς του ΚΕΒΕ, την πρόταση αποδέχτηκε και η ΟΕΒ. Αυτό που αποφασίστηκε από πλευράς Ομοσπονδίας είναι ότι δόθηκε ομόφωνη και ισχυρή εντολή προς τη διαπραγματευτική ομάδα να χειριστεί το ζήτημα όπως κρίνει σωστό. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν ότι υπάρχουν σημεία της νέας πρότασης που προβληματίζουν και την ΟΕΒ, ωστόσο φαίνεται να αποδέχεται την απόδοση της ΑΤΑ στον κατώτατο κάθε δυο χρόνια, όπως άλλωστε προνοεί και το διάταγμα. Σε περίπτωση ετήσιας απόδοσης, ουσιαστικά σημαίνει ότι καταργείται το διάταγμα του Κατώτατου, επισημαίνεται.

Πλέον, οι συντεχνίες θα μεταβούν στο Προεδρικό για να ζητήσουν διευκρινίσεις σε σχέση με τις τελευταίες αλλαγές. Όπως γίνεται αντιληπτό, σε περίπτωση που προκύψουν και πάλι αλλαγές, αυτό θα προκαλέσει νέα αντίδραση από πλευράς εργοδοτών και το θρίλερ θα συνεχιστεί. Παρόλα αυτά, το κυβερνητικό στρατόπεδο και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, παρουσιάζονται αισιόδοξοι ότι το θέμα θα επιλυθεί σύντομα.

Επί του προκειμένου, χθες οι τέσσερις συνδικαλιστικές οργανώσεις συναντήθηκαν για να εξετάσουν τις τελευταίες εξελίξεις μετά τη νέα αναθεωρημένη πρόταση της κυβέρνησης και την αποδοχή της από πλευράς ΚΕΒΕ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αυτό που άλλαξε είναι ότι έχει απαλειφθεί η λέξη «μέτρα» στο σημείο το οποίο προέβλεπε «εφαρμογή μέτρων και κινήτρων από τους Υπουργούς Εργασίας και Οικονομικών για επέκταση και εφαρμογή του θεσμού της ΑΤΑ και την καταβολή του τιμαριθμικού επιδόματος σε περισσότερους δικαιούχους». Αλλαγή, φαίνεται να επήλθε και στο λεκτικό για την ενσωμάτωση της ΑΤΑ στον Εθνικό Κατώτατο Μισθό ο οποίος βάσει νομοθεσίας αναθεωρείται κάθε δύο χρόνια.

Ως εκ τούτου, οι συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ και ΔΕΟΚ παρουσιάστηκαν προβληματισμένες μετά το πέρας της απογευματινής σύσκεψης για το αναθεωρημένο πλαίσιο της ΑΤΑ και θα ζητήσουν να δουν τον Πρόεδρο για διευκρινίσεις.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, δήλωσε μετά το πέρας της σύσκεψης – διάρκειας πέραν των 2 ωρών – ότι υπάρχουν ζητήματα που χρειάζονται περαιτέρω συζήτησης και ανακοίνωσε πως οι συντεχνίες θα ζητήσουν άμεση συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τις επόμενες ημέρες. Σε ερώτηση κατά πόσο η κύρια διαφωνία είναι για τον κατώτατο μισθό, ο κ. Μάτσας ανέφερε ότι υπάρχει προβληματισμός σε σχέση με τα στοιχεία τα οποία διαφοροποιούνται και γι’ αυτό χρειάζεται κοινή συνάντηση με τον Πρόεδρο για να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα.

Πρόσθεσε ότι θα τεθεί στο μικροσκόπιο και η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Επάρκεια των Μισθών και τον Ευρωπαϊκό Κατώτατο Μισθό, έτσι ώστε σε ένα συνολικό πλαίσιο να μπορέσουν να διαχειριστούν το όλο ζήτημα.