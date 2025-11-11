Θετική απόφαση για τους εργαζομένους από το Δικαστήριο της ΕΕ σχετικά με τον ευρωπαϊκό κατώτατο μισθό, καθώς αυτό επικυρώνει το μεγαλύτερο μέρος της Οδηγίας για επαρκείς κατώτατους μισθούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, ακυρώνει τη διάταξη που απαριθμεί τα κριτήρια τα οποία πρέπει υποχρεωτικά να λαμβάνουν υπόψη τα κράτη μέλη με νόμιμους κατώτατους μισθούς όταν καθορίζουν και επικαιροποιούν τους μισθούς αυτούς, καθώς και τον κανόνα που εμποδίζει τη μείωση των νόμιμων κατώτατων μισθών στην περίπτωση αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής τους.

Η απόφαση ήρθε έπειτα από προσφυγή της Δανίας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητώντας να ακυρωθεί στο σύνολό της η οδηγία για επαρκείς κατώτατους μισθούς στην ΕΕ. Η χώρα υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, ότι η οδηγία παραβιάζει την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών, επειδή συνεπάγεται άμεση επέμβαση στους τομείς του καθορισμού των αμοιβών εντός της Ένωσης και του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι, για τους οποίους αρμόδια, σύμφωνα με τις Συνθήκες, είναι τα κράτη μέλη.

Το Δικαστήριο αποδέχτηκε εν μέρει τα επιχειρήματα της Δανίας και εντοπίζει τέτοιας φύσης επέμβαση σε δύο διατάξεις της οδηγίας, οι οποίες απευθύνονται στα κράτη μέλη με νόμιμους κατώτατους μισθούς και αφορούν τον καθορισμό ή την επικαιροποίηση των μισθών αυτών. Κατά τα λοιπά, ωστόσο, το Δικαστήριο απορρίπτει την προσφυγή της Δανίας, επιβεβαιώνοντας με αυτό τον τρόπο το κύρος του μεγαλύτερου μέρους της επίμαχης οδηγίας.

Η πρώτη αντίδραση σε πολιτικό επίπεδο στη σημερινή απόφαση ανήκει στην Ομάδα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (S&D). «Η σημερινή απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ σηματοδοτεί μια καλή μέρα για την Κοινωνική Ευρώπη και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Η απόφαση του Δικαστηρίου επιβεβαίωσε την εγκυρότητα ενός μεγάλου μέρους της οδηγίας της ΕΕ για τους επαρκείς κατώτατους μισθούς. Αυτό επιβεβαιώνει επίσης αυτό που οι Ευρωπαίοι ζητούν εδώ και καιρό: δίκαιους και επαρκείς μισθούς για όλους», αναφέρει η ευρωομάδα σε ανακοίνωσή της.

«Σε περιόδους κρίσης κόστους ζωής και στέγασης, αυτό αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Μέχρι στιγμής, μόνο οκτώ κράτη μέλη της ΕΕ έχουν εφαρμόσει την Οδηγία. Τώρα, προτρέπουμε τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή της οδηγίας. Δεν υπάρχουν πλέον δικαιολογίες για καθυστέρηση», καταλήγουν οι Ευρωβουλευτές της Ομάδας.

