Την αισιοδοξία ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στο ζήτημα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, δηλώνοντας πως δεν υπάρχουν αδιέξοδα στις συζητήσεις μεταξύ κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η κυβέρνηση εργάζεται εντατικά για την εξεύρεση λύσης, υπογραμμίζοντας πως «πολύ σύντομα θα έχουμε θετικά αποτελέσματα».

Αναφορές στις μεταρρυθμίσεις

Απαντώντας σε ερώτηση για την πορεία των μεταρρυθμίσεων, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι η προσπάθεια ανασυγκρότησης του κράτους συνεχίζεται με τόλμη και αποφασιστικότητα.

Όπως είπε, «η μεγάλη προσπάθειά μας για να ανασυγκροτήσουμε το κράτος του ’60 και να προχωρήσουμε με τολμηρές μεταρρυθμίσεις είναι συνεχής. Δεν τερματίζεται αυτή η προσπάθεια. Πρέπει και τολμούμε να αγγίξουμε δύσκολα θέματα που χρειάζονται αλλαγές».

Επαφές Υπουργού Εξωτερικών στο Ισραήλ

Σε ερώτηση για τις επαφές του Υπουργού Εξωτερικών στο Ισραήλ, ο Πρόεδρος ανέφερε πως, «όταν θα έχουμε κάτι να ανακοινώσουμε, θα το πράξουμε. Να αναμένουμε», αποφεύγοντας να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Συνεχής προσπάθεια για συναινέσεις

Με τοποθετήσεις όπως αυτή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιδιώκει να στείλει μήνυμα συνέχειας και σταθερότητας τόσο σε εσωτερικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο.

Η αναφορά του στην ΑΤΑ επιβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στον κοινωνικό διάλογο και ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε θετική πορεία, με στόχο τη διασφάλιση συμφωνίας που θα ικανοποιεί όλες τις πλευρές.