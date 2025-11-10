Η απόρριψη του πλαισίου λύσης για το θέμα της ΑΤΑ από την εργοδοτική πλευρά, δεν σημαίνει και το τέλος του δρόμου στην προσπάθεια για την ανανέωση της συμφωνίας. Τόσο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όσο και οι δυο συναρμόδιοι υπουργοί Εργασίας και Οικονομικών, συνεχίζουν τις παρασκηνιακές επαφές, αλλά και τις μεταξύ τους διαβουλεύσεις. Την ίδια ώρα, σε εγρήγορση παραμένουν οι κοινωνικοί εταίροι, καθώς γνωρίζουν ότι προσεχώς θα προκύψουν εξελίξεις.

Ενδεικτική μάλιστα ήταν η χθεσινή δήλωση του Προέδρου Χριστοδουλίδη ότι δεν υπάρχουν αδιέξοδα στις συνομιλίες για τις μεταρρυθμίσεις, αναφερόμενος φυσικά στη συνέχιση των συζητήσεων την τρέχουσα εβδομάδα για την ΑΤΑ, τη φορολογική μεταρρύθμιση και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Στο ίδιο μήκος κύματος είχαν κινηθεί και οι δηλώσεις του Φιλόκυπρου Ρουσουνίδη Γενικού Γραμματέα του ΚΕΒΕ, ο οποίος είχε σημειώσει ότι «τις επόμενες ημέρες θα γίνουν οι επαφές που χρειάζονται για να επανεκκινήσει η όλη διαδικασία. Γίνονται κάποιες διεργασίες σίγουρα, αντιλαμβάνομαι ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν περιμένει με σταυρωμένα τα χέρια».

Αναλυτικότερα, αύριο Τρίτη οι τέσσερις συνδικαλιστικές οργανώσεις που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις, δηλαδή ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ και ΠΑΣΥΔΥ θα παρακαθίσουν σε σύσκεψη για να εξετάσουν τις εξελίξεις και να καθορίσουν τα επόμενα τους βήματα. Δεδομένου ότι οι συντεχνίες είχαν αποδεχθεί το κυβερνητικό πλαίσιο, φαντάζει δύσκολο να αποδεχθούν μεγάλες αλλαγές επ’ αυτού, πόσο μάλλον να ξεκινήσει η όλη διαδικασία από την αρχή, θέση την οποία προωθούν οι εργοδοτικές οργανώσεις.

Όσον αφορά δε στη δήλωση στην οποία είχε προβεί προ ημερών ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά την απόρριψη της πρότασης από τους εργοδότες, ότι δηλαδή υπάρχουν δεύτερες και τρίτες επιλογές για την κυβέρνηση όσον αφορά στο ζήτημα της ΑΤΑ, ο ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ τόνισε ότι θα ήταν ενδιαφέρον να τις δούμε. Σημείωσε χαρακτηριστικά ο Στράτης Ματθαίου: «Θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε τις δεύτερες και τρίτες επιλογές στις οποίες αναφέρθηκε ο Πρόεδρος. Αναμένουμε κάποιες εξελίξεις, αν υπάρχουν, είτε από πλευράς κυβέρνησης, είτε από πλευράς εργοδοτών. Θα έχουμε μια πρώτη αποτίμηση της κατάστασης οι τέσσερις συνδικαλιστικές οργανώσεις που μετέχουμε στον διάλογο την Τρίτη για να καθορίσουμε τα επόμενά μας βήματα».

Από την πλευρά τους, ΟΕΒ και ΚΕΒΕ με ανακοίνωση που εξέδωσαν την Παρασκευή, έθεσαν την όλη διαδικασία σε ένα διαφορετικό επίπεδο, ζητώντας ουσιαστικά την επανέναρξη του διαλόγου από την αρχή. Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση που εξέδωσε το βράδυ της Παρασκευής το ΚΕΒΕ, το οποίο είχε επισημάνει ότι είναι σε πλήρη συνεννόηση με την ΟΕΒ, ανέφερε ότι μετά τη συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής επιβεβαιώνεται η ομόφωνη απόφαση για την απόρριψη του Πλαισίου Συμφωνίας, όπως αυτό παρουσιάστηκε στην κοινή σύσκεψη με την ΟΕΒ στις 5 Νοεμβρίου. Το ΚΕΒΕ τονίζει δύο βασικά σημεία: (1) Η όποια συμφωνία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις επανειλημμένες συστάσεις του ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. (2) Να εκσυγχρονίζει το θεσμό της ΑΤΑ, να είναι κλιμακωτό προς όφελος των χαμηλά αμειβομένων για τους οποίους εφαρμόζεται το σύστημα της ΑΤΑ και να μην δημιουργεί πληθωριστικές τάσεις στην οικονομία.

Χθες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι δεν υπάρχουν αδιέξοδα στις συνομιλίες για τις μεταρρυθμίσεις, αναφερόμενος στη συνέχιση των συζητήσεων για την ΑΤΑ, τη φορολογική μεταρρύθμιση και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε πως αυτή την εβδομάδα συνεχίζονται οι διεργασίες για τρεις πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις μέσα στην προσπάθειά της Κυβέρνησης να μεταρρυθμίσει το κράτος, να το κάνει πιο φιλικό προς τον πολίτη, αλλά την ίδια στιγμή για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες πρωτίστως της μεσαίας τάξης και της οικογένειας. Αφού αναφέρθηκε στο φορολογικό μετασχηματισμό της χώρας, καθώς και στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, ο Πρόεδρος σημείωσε ότι η τρίτη συζήτηση, αφορά τη μεταρρύθμιση της ΑΤΑ. Ερωτηθείς αν υπάρχει σχέδιο Β’ ή αν θα τεθεί κάτι άλλο στο τραπέζι για το θέμα της ΑΤΑ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε πως «σε τέτοια θέματα σημαντικά όπως και στο θέμα της φορολογικής μεταρρύθμισης, της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, της μεταρρύθμισης της ΑΤΑ δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Οι προσπάθειες συνεχίζονται και όλοι πρέπει να συνεργαστούμε έτσι ώστε να έχουμε το συντομότερο δυνατό ένα θετικό αποτέλεσμα», τόνισε.