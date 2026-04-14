«Εξασφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα έρευνας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες που υπάρχουν», ανέφερε σε δηλώσεις του στο Σίγμα, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος, αναφορικά με την έφοδο των αρχών στην οικία και το γραφείο του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη όπου προχώρησαν στην κατάσχεση του κινητού του τηλεφώνου, USB και ηλεκτρονικών υπολογιστών στα πλαίσια της διερεύνησης της υπόθεσης των καταγγελιών του Μακάριου Δρουσιώτη.

«Πήγαμε το πρωί του Σαββάτου και εκτελέστηκε το ένταλμα με κάθε επαγγελματισμό, και η υπόθεση συνεχίζει να διερευνάται με κάθε σοβαρότητα», είπε. Όσον αφορά τη γυναίκα που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης με το ψευδώνυμο Σάντη, σχολίασε για να προσθέσει ότι «η Αστυνομία γνωρίζει που είναι. Λήφθηκε μια κατάθεση μαζί με αριθμό άλλων καταθέσεων και η υπόθεση διερευνάται με σκοπό να λάμψει η αλήθεια».

Για το αν η Σάντη προστατεύεται αυτή τη στιγμή, ο κ. Βύρωνος απάντησε ότι «λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα». Όσον αφορά τα ηχητικά ντοκουμέντα τα οποία δημοσίευσε πριν από λίγες μέρες ο Μακάριος Δρουσιώτης, ο κ. Βυρώνος σχολίασε ότι «δεν έχω ενημέρωση για το κατά πόσο έχουν έλθει επίσημα στην κατοχή μας, έχουμε δει όμως ότι κυκλοφόρησαν και διερευνούμε και αυτές τις αναρτήσεις».

Σχετικά με την έρευνα της Europol, και το πότε αναμένεται να αποδειχθεί εάν τα στοιχεία είναι αληθή ή χαλκευμένα, ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας απάντησε ότι «με την Europol υπάρχει επικοινωνία, ήδη έχουν σταλεί κάποια τεκμήρια και αναμένεται να σταλούν και άλλα το πότε όμως θα έχουμε αποτέλεσμα, είναι κάτι που δεν μπορώ να ξέρω αυτή την στιγμή».

Ο κ. Βύρωνος, χαρακτήρισε την υπόθεση ως μια «πάρα πολύ σοβαρή και δύσκολη υπόθεση» και πρόσθεσε ότι «ως Αστυνομία διερευνούμε όλα τα ενδεχόμενα». Είπε επίσης ότι ο όγκος των τεκμηρίων είναι πάρα πολύ μεγάλος και ότι χρειάζονται σοβαρή μελέτη. «Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα έχουμε αποτέλεσμα και όταν θα είμαστε έτοιμοι για περεταίρω ανακοινώσεις να είσαστε σίγουροι ότι θα το κάνουμε».

Όσον αφορά την καταγγελία του Νίκου Κληρίδη, ότι παραβιάστηκε το δικηγορικό απόρρητο με την έφοδο της Αστυνομίας και την κατάσχεση υλικού από το γραφείο του, ο κ. Βύρωνος είπε ότι «έχουν ληφθεί οι ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να μην μπούμε σε οποιαδήποτε άλλα αρχεία». Για το αν θα γίνουν έρευνες και σε άλλους εμπλεκόμενους στην υπόθεση, ο κ. Βύρωνος είπε ότι «εκεί που επιβάλλεται και υπάρχει μαρτυρία θα γίνει». Ερωτηθείς, αν η έρευνα στο σπίτι και το γραφείο του Νίκου Κληρίδη, έγινε διότι θεωρείτο ύποπτος στην υπόθεση, ο κ. Βύρωνος είπε ότι «στο παρόν στάδιο δεν έχουμε υπόπτους και μάρτυρες. Στο παρόν στάδιο συλλέγουμε μαρτυρίες και τεκμήρια. Υπήρξε μαρτυρία, με την οποία εξασφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα».

Σε σχέση με την ώρα που εκδόθηκε το ένταλμα από την Αγγελίνα Ι. Κούρα, Επαρχιακή Δικαστής στη Λάνρακα, στις μια τα ξημερώματα του Σαββάτου, με την ώρα να προκαλεί μεγάλη δημόσια συζήτηση, η Αστυνομία έριξε το βάρος της ευθύνης στη Δικαστή.

Όπως δήλωσε στο ΡΙΚ ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρων Βύρωνος, «η Αστυνομία είχε αποταθεί από το απόγευμα, χρειάστηκε χρονικό διάστημα για μελέτη και η ώρα μια μας ειδοποίησαν πως εκδόθηκε και η έρευνα έγινε το πρωί του Σαββάτου».

Ερωτηθείς ο κ. Βύρωνας εάν εκτελέστηκαν αντίστοιχα εντάλματα έρευνας είτε στην οικία της Σάντη είτε του πρώην Δικαστή που φέρεται να εμπλέκεται ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπα, απέφυγε να απαντήσει, λέγοντας πως «η διερεύνηση γίνεται με βάση τους κανονισμούς και δεν μπορώ να προβώ σε ανάλυση τι κάναμε με τους υπόλοιπους».

Επίσης, ο εκπρόσωπος Τύπου, στον απόηχο των αντιδράσεων από δικηγόρους, ανέφερε πως το δικαίωμα να προσβάλει ο δικηγόρος το ένταλμα έρευνας που εκδόθηκε δεν έχει λήξει, λέγοντας πως έχει το δικαίωμα να το πράξει, όπως έγινε και σε πολλές άλλες περιπτώσεις.