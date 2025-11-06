Την πεποίθησή του ότι το ζήτημα της ΑΤΑ θα επιλυθεί εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, διαβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση διαθέτει δεύτερες και τρίτες επιλογές ώστε να διασφαλίσει τη στήριξη της ανάπτυξης και της μεσαίας τάξης.

Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι «όσα διαβάστηκαν στις συναντήσεις με εργοδότες και συντεχνίες είναι ακριβώς αυτά που αποστάληκα μετά», υπογραμμίζοντας ότι «η απόφαση των εργοδοτικών οργανώσεων δεν είναι θετική και δεν αντικατοπτρίζει όσα συζητήθηκαν την Κυριακή το βράδυ».

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του ΓΓ της ΣΕΚ, Ανδρέα Μάτσα, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε πως «δεν γνωρίζει ποιο είναι το αόρατο χέρι» στο οποίο εκείνος αναφέρθηκε, τονίζοντας όμως ότι «η εκτελεστική εξουσία έχει στη διάθεσή της εναλλακτικά σενάρια» για τη διαχείριση της κατάστασης.

«Δεν θα αναφέρω δημόσια τις άλλες επιλογές που έχουμε ενώπιόν μας», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση τολμά να αγγίζει δύσκολα θέματα και πως «μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τολμώ και εγώ ο ίδιος – θα φέρουμε λύσεις».