Ημέρα ανασύνταξης η χθεσινή όσον αφορά στο θέμα της ΑΤΑ, μετά την απόφαση της εργοδοτικής πλευράς να απορρίψει το πλαίσιο λύσης το οποίο είχε καταθέσει στο τραπέζι η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τα όσα έχουμε πληροφορηθεί, δεν πραγματοποιήθηκαν επαφές κατά τη χθεσινή μέρα, ωστόσο οι διεργασίες συνεχίζονται εντός του κάθε οργανισμού, καθώς και της κυβέρνησης. Φυσικά η δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, περί δεύτερης και τρίτης επιλογής για να λυθεί το ζήτημα επισκίασε τις εξελίξεις.

Αναλυτικότερα, από πλευράς συντεχνιών, μετά την αποδοχή της πρότασης και ειδικά της σημείωσης ότι «το προσχέδιο μόνιμης συμφωνίας για την ΑΤΑ γίνεται αποδεκτό ως έχει, χωρίς ούτε και μία αλλαγή κατά ένα γιώτα», είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει διάθεση για νέες διαβουλεύσεις και αλλαγές. Ωστόσο, αυτό, δεν σημαίνει ότι σε περίπτωση που αποφασιστεί να επαναρχίσει ο διάλογος, δεν θα υπάρξουν αλλαγές που θα επηρεάσουν το τελικό κείμενο, το οποίο είχαν αποδεχτεί οι συντεχνίες. Την ίδια ώρα, η δήλωση των εργοδοτών περί πρότασης που μπήκε την τελευταία στιγμή στην πρόταση της κυβέρνησης, υπήρξε αντικείμενο σχολιασμού. Συγκεκριμένα, σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο ΓΓ της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας είπε ότι «προσπαθούμε να αποκρυπτογραφήσουμε την ανακοίνωση εργοδοτών», σημειώνοντας ότι η λέξη «μέτρα» που φαίνεται να ενοχλεί την ηγεσία ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, λαμβάνεται «αποσπασματικά και επιλεκτικά», καθώς η αναφορά συνδυάζεται και με «κίνητρα». Επί της ουσίας, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, οι συντεχνίες προτίθενται να αναμένουν μέχρι τη Δευτέρα για να δουν ποιες εξελίξεις θα προκύψουν και αναλόγως θα λάβουν τις αποφάσεις τους για την επόμενη μέρα.

Στην πλευρά των εργοδοτών τώρα, γίνονται όπως πληροφορούμαστε διαβουλεύσεις τόσο μεταξύ του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ, αλλά πλέον γίνονται και εσωτερικές συζητήσεις στον κάθε οργανισμό ξεχωριστά. Είναι σημαντικό στην πλευρά των εργοδοτών να γίνει σωστή διαχείριση της απόφασης για απόρριψη του κυβερνητικού πλαισίου και ως εκ τούτου, αναμένεται να γίνουν αρκετές εσωτερικές συζητήσεις για την πορεία που αναμένεται να ακολουθηθεί από εδώ και πέρα. «Η εργοδοτική πλευρά έχει κάνει όλες τις συναινετικές κινήσεις για να επιτευχθεί συμφωνία», είπε στο ΚΥΠΕ ο ΓΔ της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου, σημειώνοντας ότι η καθολική εφαρμογή της ΑΤΑ αποτελεί το τελευταίο «φύλλο συκής» για τις θέσεις των εργοδοτών.

Στην πραγματικότητα, συνέχισε, η εργοδοτική πλευρά «αποδέχθηκε όλες τις απαιτήσεις των συντεχνιών. Η εξέλιξη με τη συγκεκριμένη πρόνοια που μας καλεί να αποδεχτούμε την καθολική εφαρμογή της ΑΤΑ λειτούργησε ως θρυαλλίδα για την απόρριψη του προσχεδίου συμφωνίας», σημείωσε. Όσον αφορά το ζήτημα της ενσωμάτωσης της ΑΤΑ στον εθνικό κατώτατο μισθό, ο κ. Αντωνίου είπε ότι η ανανέωση των μεταβατικών συμφωνιών 2017-2023 δεν είχαν καμία σχέση με τον κατώτατο μισθό. «Παρόλα αυτά δεχτήκαμε την αρχή ότι ο εθνικός κατώτατος μισθός θα συνυπολογίζεται με προσθήκη της ΑΤΑ κάθε δύο χρόνια». Ο κ. Αντωνίου υπογράμμισε ότι το πλαίσιο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό και να υπογραφτεί ως έχει, σημειώνοντας ότι χρειάζονται διαφοροποιήσεις.

Πάντως, την παράσταση χθες έκλεψε ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος ερωτηθείς για τις εξελίξεις στο μέτωπο της ΑΤΑ μετά την απόρριψη του σχεδίου για τους εργοδότες, είπε μεταξύ άλλων ότι η κυβέρνηση έχει και δεύτερη και Τρίτη επιλογή για να λύσει το ζήτημα αυτό. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε συγκεκριμένα πως η εκτελεστική εξουσία έχει και δεύτερες επιλογές και τρίτες επιλογές, ώστε να διασφαλίσει πως μέσα από την ανάπτυξη της χώρας επωφελείται και η μεσαία τάξη, αλλά και οι χαμηλόμισθοι συμπολίτες μας. Όταν ενεργοποιηθούν οι επιλογές αυτές θα γίνουν και γνωστές, σημείωσε.

Πέραν αυτών, ο υπουργός Οικονομικών εξέφρασε απογοήτευση για την απόρριψη του προσχεδίου συμφωνίας για την ΑΤΑ από τις εργοδοτικές οργανώσεις, ενώ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σημείωσε ότι η Κυβέρνηση αξιολογεί όλα τα δεδομένα και οι προσπάθειες θα συνεχιστούν για κατάληξη.