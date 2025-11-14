Η Wolt, εκτός από πλατφόρμα διανομής φαγητού και προϊόντων, παρέχει και άλλες υπηρεσίες, οι οποίες δεν είναι και τόσο γνωστές, αλλά έχουν ήδη αναπτυχθεί αρκετά.

Μία από αυτές τις υπηρεσίες είναι και ένα εργαλείο προσιτής χρηματοδότησης για κάλυψη επιχειρηματικών αναγκών, το οποίο λάνσαρε η εταιρεία για πρώτη φορά στην Κύπρο πέρσι, τον Δεκέμβριο του 2024, με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα να δείχνουν πως υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον.

2 εκατ. σε ένα χρόνο

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε ο «Φ», η Wolt, μέσω του εργαλείου «Wolt Capital», που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη γερμανική fintech εταιρεία «Finmid», έχει μέχρι στιγμής, και εντός ενός έτους από την ημέρα που ξεκίνησε, μοιράσει μετρητά σε αρκετές επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, το «Wolt Capital» έχει ήδη προχωρήσει σε χρηματοδότηση του 10% των επιλέξιμων επιχειρήσεων που αιτήθηκαν, με το ποσό της χρηματοδότησης που έφτασε στα ταμεία αυτών των επιχειρήσεων να φτάνει τα 1,98 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό που παραμένει προς διάθεση μέσω του εργαλείου πλησιάζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ.

«Καλύτεροι όροι»

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εταιρεία, προσφέρεται στις επιχειρήσεις της πλατφόρμας γρήγορη και απλή πρόσβαση σε χρηματοδότηση, χωρίς επιτόκια, μόνο με σταθερό κόστος υπηρεσίας.

Οι όροι, υποστηρίζεται, είναι πιο ευνοϊκοί σε σχέση με παραδοσιακές τραπεζικές επιλογές και αφορούν κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις του λιανεμπορίου και της εστίασης που θέλουν να αναπτυχθούν, να εκσυγχρονιστούν και να πάνε το επιχειρηματικό τους πλάνο ένα βήμα παραπέρα.

Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή της Wolt στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, Δημήτρη Καρέλο, το προϊόν χρηματοδότησης Wolt Capital προσφέρει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα δανεισμού με πολύ καλύτερους όρους απ’ ό,τι μπορούν να προσφέρουν οι συμβατικές τράπεζες.

Πώς δουλεύει

Το «Wolt Capital» απευθύνεται σε μικρές συνεργαζόμενες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου και της εστίασης, οι οποίες αναζητούν κεφάλαιο ώστε να ενισχύσουν τη λειτουργία τους και να επενδύσουν στη μελλοντική τους ανάπτυξη. Επίσης, απευθύνεται σε μικρές επιχειρήσεις που ψάχνουν γρήγορες και αποδοτικές χρηματοπιστωτικές λύσεις και επιλογές, έναντι, όπως αναφέρει η Wolt, των αυστηρών και χρονοβόρων διαδικασιών που απαιτούνται σήμερα για την εξασφάλιση δανειοδότησης από άλλες πηγές.

Η αποπληρωμή

Στην περίπτωση του Wolt Capital, οι διαδικασίες είναι πιο γρήγορες, εφόσον η εταιρεία έχει ήδη πρόσβαση στα δεδομένα πωλήσεων των επιχειρήσεων, γεγονός που επιτρέπει τη γρήγορη και έγκυρη αξιολόγηση της ικανότητας της επιχείρησης να ανταποκριθεί στην αποπληρωμή του ποσού.

Η υπηρεσία προσφέρει στους επιλέξιμους συνεργάτες/εμπόρους προκαταβολές μετρητών για την υποστήριξη επιχειρηματικών αναγκών, συμπεριλαμβανομένων της αγοράς εξοπλισμού, του κόστους μάρκετινγκ, της ενοικίασης, της πρόσληψης και της μισθοδοσίας.

Η κατάθεση του ποσού γίνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του αιτητή σε διάστημα μιας με δύο εργάσιμων ημερών από την έγκριση του αιτήματος, ενώ η αποπληρωμή γίνεται αυτόματα βάσει των πωλήσεων στην πλατφόρμα, χωρίς επιτόκιο, αλλά με ένα σταθερό ποσό αμοιβής που συμφωνείται πριν την εκταμίευση της χρηματοδότησης. Σημειώνεται ότι επιλέξιμες επιχειρήσεις θεωρούνται αυτές που πληρούν τις προϋποθέσεις βάσει των δεδομένων των πωλήσεων τους στη Wolt.

Ποιες άλλες υπηρεσίες παρέχει

Πέραν από το πιο πάνω, η Wolt παρέχει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών στην Κύπρο, ενώ στα σχέδια της εταιρείας υπάρχουν και αρκετές άλλες σκέψεις για περεταίρω επέκτασης των προϊόντων της.

Ειδικότερα, μόνο τα τελευταία δύο χρόνια η εταιρεία έχει παρουσιάσει μια σειρά νέων προϊόντων και υπηρεσιών που ενισχύουν το οικοσύστημά τους, όπως για παράδειγμα:

– Wolt+: η συνδρομητική υπηρεσία loyalty για τους πιο πιστούς πελάτες.

– Wolt Drive: υπηρεσία άμεσης παράδοσης για συνεργαζόμενες επιχειρήσεις λιανικής, για παραγγελίες που γίνονται απευθείας μέσω των δικών τους ιστοσελίδων.

– Wolt for Work: λύση για εταιρείες και εργαζόμενους, με επιλογές για εταιρικά γεύματα και μαζικές παραγγελίες.

– Παράλληλα, το Wolt Market, το δίκτυο σούπερ μάρκετ της Wolt, που γιορτάζει φέτος 4 χρόνια λειτουργίας στην Κύπρο, σημείωσε μέση ετήσια αύξηση πωλήσεων που άγγιξε το 213%.