Μετά το Τμήμα Φορολογίας και την Κεντρική Τράπεζα, διαφωνούν και οι τράπεζες στο ενδεχόμενο το 66% των επιχειρήσεων (που έχουν κύκλο εργασιών μέχρι €900 χιλ.) να τυγχάνουν απλής επισκόπησης των οικονομικών τους καταστάσεων και όχι πλήρους ελέγχου, όπως προβλέπει πρόταση νόμου του ΔΗΣΥ που συζητείται στη Βουλή.

Τα τελευταία δύο χρόνια όσες επιχειρήσεις έχουν κύκλο εργασιών μέχρι €200 χιλ. τυγχάνουν μόνο επισκόπησης των οικονομικών τους καταστάσεων από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο, αντί της διαδικασίας πλήρους ελέγχου, με την υποβολή ελεγμένων οικονομικών λογαριασμών. Με την πρόταση νόμου του ΔΗΣΥ επιχειρείται να αυξηθεί το όριο του κύκλου εργασιών από τις €200 χιλ. στις €900 χιλ., κάτι που προκαλεί έντονες αντιδράσεις.

Ο Σύνδεσμος Τραπεζών με επιστολή του προς τη Βουλή ζητά να τροποποιηθεί το επίμαχο άρθρο της πρότασης και το μέτρο να ισχύει μόνο για πολύ μικρές επιχειρήσεις, τονίζοντας την ανάγκη για συμμόρφωση των εταιρειών με την έγκαιρη ετοιμασία και υποβολή ελεγμένων (ή επισκοπημένων) οικονομικών καταστάσεων.

Καμπανάκι

Όπως υποδεικνύουν οι τράπεζες, η διεύρυνση του πεδίου για επισκόπηση, αντί ελέγχου, των οικονομικών καταστάσεων είναι υπερβολικά μεγάλη, υπογραμμίζοντας πως η προσκόμιση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων από δανειολήπτες είναι σημαντική για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των τραπεζών, για αυτό προτείνουν να τεθούν χαμηλότερα όρια, για το θέμα της επισκόπησης.

«Οι επόπτες των τραπεζών επισημαίνουν ότι δημιουργείται πρόβλημα, καθώς αρκετοί δανειολήπτες δεν προσκομίζουν έγκαιρα ελεγμένες (ή επισκοπημένες) οικονομικές καταστάσεις ως οφείλουν, σύμφωνα με τους όρους των τραπεζικών διευκολύνσεών τους» προσθέτει.

Μάλιστα επικαλούνται και τις οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με τις οποίες, αν μια τράπεζα έχει κυμαινόμενη επιβάρυνση σε μια εταιρεία για εξασφάλιση οφείλει να λαμβάνει ετησίως ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

«Σε διαφορετική περίπτωση, η κυμαινόμενη επιβάρυνση δεν προσμετρείται στις εξασφαλίσεις, με ανάλογο αρνητικό αντίκτυπο στις μετρήσεις κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας και στα διαθέσιμα κεφάλαια που μπορούν να διοχετευθούν σε δανεισμό» συμπληρώνει.

Επιπρόσθετα, τονίζουν πως οι τράπεζες χρειάζονται τις ελεγμένες / επισκοπημένες οικονομικές καταστάσεις για σκοπούς επικαιροποίησης των λογαριασμών πελατών στα πλαίσια οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζες για καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

«Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό όπως προωθούνται μέτρα που ενισχύουν τη συμμόρφωση εταιρειών με την έγκαιρη ετοιμασία και υποβολή ελεγμένων (ή επισκοπημένων) οικονομικών καταστάσεων, στον Έφορο Εταιρειών και στους δανειστές τους» υπογραμμίζουν.