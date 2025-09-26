Στην γκρίνια που υπάρχει ότι πολλές επιχειρήσεις δυσκολεύονται και ο ιδιωτικός τομέας υποφέρει, υπάρχει ένας τομέας στην οικονομία, οι καταθέσεις στις τράπεζες, που συνεχίζουν να αυξάνονται κόντρα σε ό,τι πιστεύουν πολλοί.

Με το ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο να τρέχει στο 3,3%, η καταθετική επέκταση στο σύνολο (ιδιωτικός τομέας και επιχειρήσεις, κατοίκων εσωτερικού και μη) ήταν 6% τον Αύγουστο, 6,5% τον Ιούλιο, 7,1% τον Ιούνιο, πιο πάνω από την καλή πορεία της οικονομίας.

Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι αυτό συμβαίνει σε μια περίοδο που οι τράπεζες δίνουν πενιχρά επιτόκια για όσους δεσμεύσουν τα χρήματά τους σε καταθετικούς λογαριασμούς. Αυτό όμως δεν αποτρέπει πολλά νοικοκυριά και επιχειρήσεις να αυξάνουν τις καταθέσεις τους, καταγράφοντας συνεχείς αυξήσεις κάθε μήνα.

Για την ακρίβεια, οι καταθέσεις κατοίκων εσωτερικού από την αρχή του χρόνου μέχρι τον Αύγουστο (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν χθες από την Κεντρική), αυξήθηκαν κατά €2,3 δισ. Πιο αναλυτικά, οι καταθέσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν €850 εκατ. και των επιχειρήσεων €1,45 δισ. και το συνολικό ποσό στο τραπεζικό σύστημα ανήλθε στα €56,57 δισ. καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ.

Τον Αύγουστο οι καταθέσεις κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €133,6 εκατ. Πιο αναλυτικά, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών αυξήθηκαν κατά €46,5 εκατ. και €152,7 εκατ. αντίστοιχα, ενώ το 2024 η αύξηση για κάθε κατηγορία ήταν €34,6 εκατ. και €46,8 εκατ.

Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι οι καταθέσεις δεν αυξάνονται κάθε μήνα με σταθερό τρόπο, αλλά η αύξηση ή μείωσή τους εξαρτάται από την περίοδο και τις οικονομικές συνθήκες, όπως για παράδειγμα το καλοκαίρι που είναι αυξημένες λόγω και της τουριστικής περιόδου.

Η Κεντρική Τράπεζα στις εξηγήσεις που δίνει σε εκθέσεις και οικονομικά δελτία, αποδίδει την αύξηση των καταθέσεων στις βελτιωμένες δυναμικές στην επιχειρηματική δραστηριότητα και τα εισοδήματα των νοικοκυριών. Ακόμη ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι από το 2024 παρατηρήθηκε μικρή αλλαγή στην καταθετική προτίμηση, από καταθέσεις μιας ημέρας και υπό προειδοποίηση σε καταθέσεις με μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα, μέχρι και 1 χρόνο.

Η μεταβολή αυτή, σύμφωνα με την Κεντρική, ενδέχεται να αντανακλά τη μειωμένη ανάγκη των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων για άμεση ρευστότητα, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης των οικονομικών τους συνθηκών, καθώς και την προτίμησή τους για καταθέσεις προθεσμίας που προσέφεραν υψηλότερα επιτόκια, ιδίως πριν αρχίσει να μετακυλίεται η αλλαγή στη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ στα επιτόκια αγοράς.

H συνολική αύξηση των καταθέσεων συνάδει και με τις θετικές εγχώριες μακροοικονομικές συνθήκες που επικράτησαν, εξηγεί η Κεντρική Τράπεζα και η τάση για αυξημένη προληπτική αποταμίευση που παρατηρείται, τόσο των επιχειρήσεων όσο και των νοικοκυριών, αναμένεται να λειτουργήσει ως προσωρινό δίχτυ προστασίας, επιτρέποντάς τους να εξυπηρετήσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, σε περίπτωση χειροτέρευσης των εγχώριων οικονομικών συνθηκών, ένεκα των παγκόσμιων γεωπολιτικών εντάσεων.

Να δούμε τι γίνεται και στα δάνεια. Τα συνολικά δάνεια τον Αύγουστο 2025 κατέγραψαν καθαρή μείωση €60,8 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €74,9 εκατ. τον Ιούλιο 2025.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών δανείων έφτασε στο 7,2% σε ετήσια βάση παραμένοντας σταθερός σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2025.

Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Αύγουστο 2025 έφθασε στα €26,4 δισ. Τα δάνεια κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν μείωση €69,9 εκατ. Πιο αναλυτικά, τα δάνεια προς νοικοκυριά και μη χρηματοδοτικές εταιρείες μειώθηκαν κατά €15,5 εκατ. και €48,6 εκατ. αντίστοιχα. Τα δάνεια των υπόλοιπων εγχώριων τομέων παρουσίασαν συνολικά μείωση €5,8 εκατ.