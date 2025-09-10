Η ψαλίδα ανάμεσα στα καταθετικά και δανειστικά επιτόκια στην Κύπρο παραμένει μεγάλη σε σχέση με την ευρωζώνη, με τα δανειστικά επιτόκια στην Κύπρο να είναι αισθητά υψηλότερα από τα αντίστοιχα στην ευρωζώνη, ενώ τα καταθετικά επιτόκια είναι συγκριτικά χαμηλότερα. Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου (ΚΤΚ) για τον μήνα Ιούλιο, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Καταθέσεις προθεσμίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία, για τις νέες καταθέσεις προθεσμίας νοικοκυριών μέχρι ενός έτους στην Κύπρο, ο μέσος όρος επιτοκίου ανέρχεται σε 1,08%, ενώ στην ευρωζώνη φτάνει το 1,72%. Η Jordan Ahli Bank προσφέρει το υψηλότερο επιτόκιο στην Κύπρο, με 1,38%, ενώ η Τράπεζα Κύπρου προσφέρει το χαμηλότερο, με 0,87%.

Αντίστοιχα, για τις υφιστάμενες καταθέσεις προθεσμίας νοικοκυριών διάρκειας μέχρι δύο ετών, ο μέσος όρος στην Κύπρο είναι 0,85%, σε σύγκριση με 1,99% στην ευρωζώνη.

Στεγαστικά δάνεια

Στις νέες συμβάσεις στεγαστικών δανείων, το μέσο επιτόκιο στην Κύπρο ανέρχεται σε 3,9%, ενώ δεν παρατίθεται αντίστοιχο στοιχείο για την ευρωζώνη. Η Τράπεζα Κύπρου χρεώνει το υψηλότερο επιτόκιο, με 4,96%, ενώ η Eurobank προσφέρει το χαμηλότερο, με 3,83%.

Όσον αφορά τις υφιστάμενες συμβάσεις στεγαστικών δανείων, το επιτόκιο στην Κύπρο φτάνει το 3,71%, σε σύγκριση με το 2,37% στην ευρωζώνη.

Εταιρικά δάνεια

Τα δανειστικά επιτόκια για νέες συμβάσεις δανείων μη χρηματοδοτικών εταιρειών μέχρι €1 εκ. στην Κύπρο κυμαίνονται γύρω από το 4,46%, ενώ για ποσά άνω των €1 εκ. ο μέσος όρος φτάνει το 4,02%. Η Banque SBA προσφέρει το υψηλότερο επιτόκιο, με 6,56% για τα μικρότερα ποσά, και 6,63% για τα μεγαλύτερα ποσά.

Η ψαλίδα αυτή δείχνει τη συνεχιζόμενη διαφορά μεταξύ των επιτοκίων στην Κύπρο και στην ευρωζώνη, γεγονός που επηρεάζει τόσο τις καταθέσεις όσο και τα δάνεια. Η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και να δημοσιεύει αναλυτικά τα στοιχεία για την ενίσχυση της διαφάνειας στον τραπεζικό τομέα.