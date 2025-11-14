Η κυπριακή οικονομία κατέγραψε ισχυρή επίδοση το τρίτο τρίμηνο του 2025, με τον ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ να υπολογίζεται στο 3,6% σε ετήσια βάση και στο 0,9% σε τριμηνιαία βάση, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας. Σε γραπτή δήλωσή του, ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα στοιχεία, υπογραμμίζοντας ότι η Κύπρος σημειώνει επιδόσεις σαφώς υψηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Με βάση τα δεδομένα της Eurostat, ο ρυθμός ανάπτυξης 3,6% υπερβαίνει σημαντικά το 1,4% της Ευρωζώνης και το 1,6% της ΕΕ για το ίδιο διάστημα.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι για το πρώτο εννεάμηνο του 2025, ο ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάται στο 3,5%, ποσοστό που συγκρίνεται θετικά με τη «συντηρητική» πρόβλεψη του Υπουργείου Οικονομικών για ετήσια ανάπτυξη 3,2%.

Στη δήλωσή του, σημείωσε ότι τα πιο πρόσφατα στοιχεία «επιβεβαιώνουν τη δυναμική της κυπριακής οικονομίας», η οποία συνεχίζει να αναπτύσσεται σε περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων, ενώ ταυτόχρονα συνδυάζεται με μηδενικό πληθωρισμό και πλήρη απασχόληση.

Ο κ. Κεραυνός τόνισε ότι η συνετή και πειθαρχημένη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης, καθώς και η υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενισχύουν την ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας ώστε η χώρα, ως «μικρή και ανοικτή οικονομία», να συνεχίσει να καταγράφει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.