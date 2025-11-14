Η επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων αναπτύξεων και η ενίσχυση της οικοδομικής δραστηριότητας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που πραγματοποίησε η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ) με τους Προέδρους των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ). Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη σημασία ενός πιο αποδοτικού συστήματος αδειοδοτήσεων, με στόχο την τόνωση της ανάπτυξης και την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.

Στο γεύμα εργασίας συμμετείχαν οι Πρόεδροι των ΕΟΑ Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, Λεμεσού Γιάννης Τσουλόφτας, Λάρνακας Άγγελος Χατζηχαραλάμπους και Αμμοχώστου Γιάννης Καρούσος, καθώς και ανώτεροι λειτουργοί των Οργανισμών. Την ΟΣΕΟΚ εκπροσώπησε αντιπροσωπεία του Κεντρικού Συμβουλίου υπό τον Πρόεδρο Στέλιο Γαβριήλ.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εποικοδομητικό κλίμα, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν απόψεις για τις καθυστερήσεις που καταγράφονται στις διαδικασίες αδειοδότησης και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κατασκευαστικός τομέας. Ο κ. Γαβριήλ εξέφρασε την εκτίμηση της ΟΣΕΟΚ για το έργο των ΕΟΑ, υπογραμμίζοντας ότι η Ομοσπονδία επιδιώκει να στηρίξει έμπρακτα την επιτάχυνση των διαδικασιών.

Από την πλευρά τους, οι Πρόεδροι των ΕΟΑ τόνισαν ότι η ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας και η βελτίωση των χρόνων αδειοδότησης αποτελούν κεντρικούς άξονες της αποστολής τους. Όπως ανέφεραν, η επίτευξη αυτών των στόχων συνδέεται με την περαιτέρω αυτονόμηση των Οργανισμών, την ολοκλήρωση της στελέχωσής τους και την ενίσχυση των οικονομικών τους πόρων.

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι –παρά τον μεγάλο όγκο εκκρεμοτήτων που παραλήφθηκε τον Ιούλιο 2024– ο σημερινός ρυθμός διεκπεραίωσης αιτήσεων υπερβαίνει τις νέες υποβολές, στοιχείο που αποτελεί ένδειξη θετικής πορείας.

Κλείνοντας, ο κ. Γαβριήλ υπογράμμισε ότι η συνεχής συνεργασία ΟΣΕΟΚ και ΕΟΑ αποτελεί κλειδί για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος αδειοδότησης, το οποίο θα ενισχύει την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τις προσπάθειες αντιμετώπισης του στεγαστικού προβλήματος.