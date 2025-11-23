Μια ενδιαφέρουσα -πολύ πρόσφατη- έρευνα καταδεικνύει πως οι Κύπριοι ταξιδιώτες δεν έχουν ακόμη «ξεγράψει» το 2025, έστω και αν απομένει λίγος χρόνος για την ολοκλήρωση του έτους, αφού μεγάλο ποσοστό δηλώνει πως θέλει να προχωρήσει με ακόμη μία εμπειρία, κυρίως ταξιδιωτική, πριν το 2026.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Mastercard και κάλυψε 20 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος.

Η έρευνα έδειξε πως οι Ευρωπαίοι είναι αποφασισμένοι να αξιοποιήσουν στο έπακρο το τελευταίο χρονικό διάστημα πριν το τέλος του 2025, αφού πολλοί, όπως δήλωσαν, έχουν ακόμη αχρησιμοποίητες ημέρες άδειας και μεγάλα σχέδια να ολοκληρώσουν πριν τον ερχομό του 2026.

Τα στοιχεία που αφορούν τους Κύπριους είναι ιδιαιτέρως σημαντικά, αφού μέσω της έρευνας, που εξέτασε συνολικά περισσότερους από 20.000 Ευρωπαίους, διαπιστώθηκε ότι σχεδόν οι μισοί (47%) εξακολουθούν να έχουν από 7 έως και 20+ ημέρες ετήσιας άδειας για το 2025, με το μεγαλύτερο ποσοστό (19%) να διαθέτει 7-10 ημέρες προς χρήση.

Μάλιστα, σε αυτό το σημείο η Κύπρος καταγράφει την πρωτιά, αφού οι χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά διαθέσιμων ημερών άδειας στο εύρος 7-20+ ημερών είναι η Κύπρος με 69%, η Ελβετία με 56% και η Βουλγαρία με 55%.

1 στους 3… θα τα καταφέρει

Το ενδιαφέρον των Κυπρίων να προλάβουν όσα έχουν θέσει ως στόχο έως το τέλος της χρονιάς παραμένει ιδιαίτερα υψηλό. Συνολικά, το 71,8% δήλωσε ότι έχει ακόμη εμπειρίες που θέλει να ζήσει μέσα στο 2025. Από αυτούς, το 38,2% επιδιώκει να πραγματοποιήσει μία εμπειρία, ενώ το 33,6% θέλει να ολοκληρώσει περισσότερες από μία.

Η στάση τους ως προς το κατά πόσο θα τα καταφέρουν αποτυπώνει και τη γενικότερη ψυχολογία που επικρατεί: το 34,54% θεωρεί πιθανό ότι θα προλάβει, το 26,60% αισθάνεται σίγουρο και ενθουσιασμένο, ενώ το 36,77% δηλώνει ότι θέλει πολύ να ζήσει αυτές τις εμπειρίες, αλλά δεν είναι βέβαιο αν θα τα καταφέρει.

Η τάση αυτή καταγράφεται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες στην Κύπρο. Η διάθεση εμφανίζεται ιδιαίτερα έντονη στους νεότερους, με το 71,7% της Generation Z και το 74,5% των Millennials να δηλώνουν ότι έχουν ακόμη στόχους και εμπειρίες που θέλουν να πραγματοποιήσουν μέσα στη χρονιά. Ισχυρή παραμένει και στις μεγαλύτερες ηλικίες, όπου το 61,7% της Generation X και το 75% των Baby Boomers εκφράζουν την ίδια πρόθεση. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι η «χρονιά των εμπειριών» αφορά όλες τις γενιές στην Κύπρο, χωρίς εξαίρεση.

Προτιμούν τα ταξίδια

Όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, οι Κύπριοι δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση στις ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Στις κορυφαίες επιλογές τους περιλαμβάνονται ένα ταξίδι σε ονειρεμένο προορισμό με 39,55%, η δοκιμή μιας νέας υπαίθριας δραστηριότητας με 21,73% και η παρακολούθηση μιας παράστασης ή συναυλίας που πάντα ήθελαν με 19,78%.

Άλλες επιλογές που καταγράφονται είναι η παρακολούθηση μεγάλου αθλητικού γεγονότος με 10,45%, η επίσκεψη σε κορυφαίο εστιατόριο με 2,65% ή σε χριστουγεννιάτικη αγορά με 1,25%.

Πιο αισιόδοξοι οι Σέρβοι

Εν αντιθέσει με την εν μέρει αισιοδοξία των Κυπρίων, στην Ευρώπη καταγράφεται υψηλότερο ποσοστό. Ειδικότερα, περισσότεροι από δύο στους τρεις Ευρωπαίους (67%) πιστεύουν ότι είναι πιθανό ή βέβαιο πως θα καταφέρουν να ολοκληρώσουν τουλάχιστον μία από τις εμπειρίες που έχουν θέσει ως στόχο για το 2025, ενώ η αισιοδοξία κορυφώνεται σε χώρες όπως η Σερβία με 82%, η Σουηδία με 72%, η Ισπανία με 71% και η Γαλλία με 71%.

Όσον αφορά τώρα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι για την υλοποίηση αυτού του στόχου, καταγράφεται στην πρώτη θέση η ανάγκη για επιπλέον αποταμίευση με 23%, η αναζήτηση της «τέλειας στιγμής» με 13% ή η έλλειψη ελεύθερου χρόνου λόγω εργασίας και υποχρεώσεων με 12%.