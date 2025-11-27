Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ, Θάνος Μιχαηλίδης, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι η συζήτηση για τον τουρισμό δεν πρέπει να περιορίζεται στις αφίξεις, αλλά να επικεντρώνεται στην κερδοφορία των ξενοδοχείων, την οποία χαρακτήρισε «κινητήριο μοχλό για επενδύσεις και συνεχή αναβάθμιση των ξενοδοχειακών μονάδων».

Όπως τόνισε, η συνεχής βελτίωση του τουριστικού προϊόντος και η προώθηση της αυθεντικής κυπριακής εμπειρίας παραμένουν κομβικής σημασίας, αφού αποτελούν το μεγαλύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα της Κύπρου.

Αεροπορική συνδεσιμότητα και αγορές με δυναμική

Ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε ότι η ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας είναι εξίσου κρίσιμη, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τις θετικές επιδόσεις από Πολωνία και Ισραήλ, που δείχνουν τις δυνατότητες νέων αγορών.

Ξενοδοχειακός κώδικας και αδειοδότηση

Σε ερώτηση για τη δυνατότητα αναθεώρησης πρακτικών στον ξενοδοχειακό κώδικα, σημείωσε ότι η πρόσφατη επικαιροποίηση της κατάταξης των ξενοδοχείων έγινε με επιτυχία.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η διαδικασία έκδοσης αδειών λειτουργίας παραμένει πολύπλοκη, λόγω της εμπλοκής πολλών τμημάτων της δημόσιας υπηρεσίας και των τοπικών αρχών. Οι πολλαπλές άδειες και τα στενά χρονικά περιθώρια δυσκολεύουν τη συμμόρφωση, γι’ αυτό ο ΠΑΣΥΞΕ έχει καταθέσει εισηγήσεις για πιο λειτουργική και αποτελεσματική διαδικασία.

Πληρότητες και απαιτήσεις πελατών

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ ανέφερε ότι η φετινή τουριστική χρονιά κινήθηκε στα περσινά επίπεδα, χωρίς ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε πληρότητες ή απαιτήσεις πελατών.

Εκτίμησε ότι το 2025 οι πληρότητες θα παραμείνουν στα επίπεδα του 2024 ή και ελαφρώς ψηλότερα. Παρά την αύξηση των αφίξεων, αυτή δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε ανάλογη αύξηση πληρότητας, υπογράμμισε.

Επανέλαβε ότι η προσοχή πρέπει να δοθεί στην κερδοφορία, διότι «αν υπάρχει υγιής κερδοφορία, ο επενδυτής συνεχίζει να επενδύει. Αν η κερδοφορία υποφέρει, μειώνεται η επένδυση και τελικά πλήττεται η ποιότητα της τουριστικής βιομηχανίας».

Έλλειψη προσωπικού και ανάγκη επιμόρφωσης

Ο κ. Μιχαηλίδης σημείωσε ότι η έλλειψη εργατικού δυναμικού αποτελεί πρόκληση όχι μόνο για την Κύπρο, αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη.

Ανέφερε ότι έχει βελτιωθεί η διαδικασία έκδοσης αδειών για εργαζόμενους από τρίτες χώρες, κάτι που βοήθησε την κατάσταση. Για να επιτευχθεί καλύτερη επιμόρφωση, πρόσθεσε, πρέπει να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και να δοθεί η δυνατότητα στο προσωπικό να παραμένει για περισσότερες συνεχόμενες σεζόν, ώστε να αποκτά εμπειρία και παραγωγικότητα.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι, παρά την πρόοδο, απαιτούνται περαιτέρω βελτιώσεις στους κανονισμούς εργοδότησης προσωπικού από τρίτες χώρες, ώστε να αντικατοπτρίζουν την εποχικότητα της τουριστικής βιομηχανίας.