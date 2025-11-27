Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Τμήμα Δημοσίων Έργων ανακοινώνει ότι Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025 υπογράφηκε στο Τμήμα Δημοσίων Έργων στο συμβόλαιο για το έργο «Νέος κυκλικός κόμβος στη συμβολή της Λεωφόρου Κάβο Γκρέκο με την οδό Θαλή στον Πρωταρά – Παραλίμνι». Το συμβόλαιο υπέγραψαν, εκ μέρους της Κυβέρνησης, ο Διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Έργων κ. Ελευθέριος Ελευθερίου και εκ μέρους της εταιρείας «Αδελφοί Κάτσιου (Στυλιωτες) Λτδ» η κα Νίκη Μουλαζίμη-Τσαγγαρίδου.

Το έργο βρίσκεται στον Δήμο Παραλιμνίου και αφορά την κατασκευή νέου κυκλικού κόμβου με εσωτερική διάμετρο 15 μέτρων στη συμβολή της Λεωφόρου Κάβο Γκρέκο με την οδό Θαλή (παρά την υπεραγορά LIDL) στον Πρωταρά.

Ο κυκλικός κόμβος θα έχει δύο λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,75μ. η κάθε μία, με πεζοδρόμιο ελάχιστου πλάτους 2,85μ. στην εξωτερική του πλευρά. Στην εσωτερική πλευρά του κυκλικού κόμβου θα τοποθετηθούν κυβόλιθοι σε πλάτος 2,00 μ.

Στο έργο θα εγκατασταθεί οδικός φωτισμός, σύμφωνα με τη μελέτη που εκπονήθηκε από την ΑΗΚ. Οι εργασίες περιλαμβάνουν επίσης την άρδευση του κυκλικού κόμβου, εργασίες σήμανσης, τηλεπικοινωνιών, ύδρευσης, καθώς και άλλων συναφών εργασιών.

Η υλοποίηση του έργου προγραμματίζεται να αρχίσει τον Δεκέμβριο 2025, με διάρκεια εκτέλεσης 4 μήνες, και κόστος € 595.600,79 συν ΦΠΑ.