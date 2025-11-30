Οι Κύπριοι ωριμάζουν πολύ γρήγορα ψηφιακά, σε επίπεδο χρήσης του διαδικτύου για τραπεζικές συναλλαγές και για τον λόγο αυτό έχουν απομακρυνθεί στην πλειοψηφία τους από το τραπεζικό κατάστημα.

Τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat δείχνουν ότι στην Κύπρο το ποσοστό των ατόμων που χρησιμοποιούν διαδικτυακές τραπεζικές υπηρεσίες διπλασιάστηκε, από 40,5% το 2019 σε 80,5% το 2024. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη αύξηση που καταγράφηκε μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ, αναδεικνύοντας το γεγονός ότι οι πελάτες των τραπεζών έχουν αυξήσει κατακόρυφα τη χρήση ψηφιακών συναλλαγών.

Το ποσοστό των ατόμων που χρησιμοποιούν διαδικτυακές τραπεζικές υπηρεσίες αυξήθηκε σε ολόκληρη την ΕΕ κατά τη διάρκεια μιας πενταετίας από το 2019 έως το 2024, από 54,6% σε 67,2%. Πάνω από το 90% των ατόμων σε κάθε περιφέρεια της Δανίας, της Ολλανδίας και της Φινλανδίας χρησιμοποίησαν διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές. Στο Βέλγιο, την Τσεχία, την Ιρλανδία, τη Σουηδία και τις χώρες της Βαλτικής, η πλειονότητα των περιφερειών κατέγραψε επίσης σχετικά υψηλά μερίδια (τουλάχιστον 80%).

Η Eurostat αναφέρει ότι τα τελευταία χρόνια, ο τραπεζικός τομέας της ΕΕ έχει δει σημαντική ανάπτυξη στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Οι καταναλωτές επισκέπτονται πλέον το τοπικό τους υποκατάστημα λιγότερο συχνά ή καθόλου, ο αριθμός των υποκαταστημάτων έχει μειωθεί και οι ηλεκτρονικές μεταφορές και οι ηλεκτρονικές πληρωμές έχουν γίνει ο κανόνας. Οι διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές μειώνουν τη ζήτηση για τοπικά υποκαταστήματα και το σχετικό κόστος. Επιπλέον, συχνά προσφέρουν μεγαλύτερη ευκολία, επιτρέποντας την εκτέλεση τραπεζικών συναλλαγών και άλλων τραπεζικών δραστηριοτήτων οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας και από οπουδήποτε.

Το ποσοστό των ατόμων που χρησιμοποιούν διαδικτυακές τραπεζικές υπηρεσίες αυξήθηκε στη συντριπτική πλειοψηφία των περιφερειών της ΕΕ (178 από τις 188), με σχετικά γρήγορο ρυθμό. Η Eurostat σημειώνει ότι υπάρχουν 115 περιφέρειες όπου το μερίδιο αυξήθηκε κατά τουλάχιστον 10 ποσοστιαίες μονάδες, με 43 από αυτές να αναφέρουν αύξηση τουλάχιστον 20 ποσοστιαίες μονάδες.

Υπάρχει και η άλλη πλευρά. Παρουσιάζονται 10 περιφέρειες της ΕΕ, όπου το ποσοστό των ατόμων που χρησιμοποιούν διαδικτυακές τραπεζικές υπηρεσίες μειώθηκε μεταξύ 2019 και 2024.

Η Eurostat στην έκθεσή της υποδεικνύει ότι το 2024 αρκετές ανατολικές και νότιες περιοχές της ΕΕ είχαν σχετικά χαμηλά ποσοστά ατόμων που χρησιμοποιούσαν διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές. Αυτό ίσχυε ιδιαίτερα στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και – σε κάπως μικρότερο βαθμό – στη νότια Ιταλία. Αυτό το μοτίβο θα μπορούσε να αποδοθεί σε μια σειρά από διαφορετικούς παράγοντες, όπως: πολλές από αυτές τις περιοχές είναι κυρίως αγροτικές, χαρακτηριζόμενες από χαμηλά επίπεδα συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο. Πολλές από αυτές τις περιοχές έχουν σχετικά ηλικιωμένες πληθυσμιακές δομές, με τους ανθρώπους να προτιμούν τις παραδοσιακές συναλλαγές με μετρητά και να έχουν ανησυχίες για την ασφάλεια σχετικά με τις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές.

Ακόμη και στο ηλεκτρονικό εμπόριο, οι Κύπριοι φαίνεται ότι είναι αρκετά εξοικειωμένοι. Το ποσοστό των ατόμων που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο για την παραγγελία αγαθών ή υπηρεσιών ήταν υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ σε κάθε περιφέρεια της Τσεχίας, της Δανίας, της Ιρλανδίας, της Γαλλίας, της Ολλανδίας, της Σλοβακίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας. Αυτό ίσχυε και στην Εσθονία, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο και τη Μάλτα. Αντίθετα, το ποσοστό του πληθυσμού που χρησιμοποιούσε το ηλεκτρονικό εμπόριο ήταν κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ για κάθε περιφέρεια της Βουλγαρίας, της Ιταλίας, της Λιθουανίας, της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας, της Σλοβενίας, Κροατίας και Λετονίας.

Το 2024, το 13,5% των επιχειρήσεων με 10 ή περισσότερους εργαζόμενους στην μη χρηματοπιστωτική επιχειρηματική οικονομία της ΕΕ χρησιμοποίησαν την Τεχνητή Νοημοσύνη κατά τη διεξαγωγή των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. Στην Κύπρο το ποσοστό ήταν 7,9%.