Το Υπουργείο Οικονομικών – Δημόσιο Χρέος ανακοίνωσε τη λήξη και επερχόμενη διαγραφή των 4% Ονομαστικών Χρεογράφων Αναπτύξεως, Πρώτης Σειράς 2015, Λήξης 2025 (ΚΧ101Α15), τα οποία είναι εισηγμένα σε Ρυθμιζόμενη Αγορά.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το συγκεκριμένο χρεόγραφο λήγει στις 18 Δεκεμβρίου 2025. Κατά τη λήξη του, θα καταβληθούν οι δεδουλευμένοι τόκοι της περιόδου 18.12.2024 – 18.12.2025 στους κατόχους των χρεογράφων, των οποίων τα ονόματα θα είναι εγγεγραμμένα στα Αρχεία του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου με ημερομηνία καταγραφής την 9η Δεκεμβρίου 2025.

Ως αποτέλεσμα, η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης του χρεογράφου ΚΧ101Α15 ορίζεται η 3η Δεκεμβρίου 2025.

Διευκρινίζεται ότι κάτοχοι αξιών από εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση, η οποία έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 9η Δεκεμβρίου 2025, θα είναι επίσης δικαιούχοι του τόκου της περιόδου.

Την ανακοίνωση υπογράφει ο Στέλιος Λεωνίδου, εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών.