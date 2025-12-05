Η απασχόληση στην Κύπρο κατέγραψε ετήσια αύξηση το 3ο τρίμηνο 2025, τόσο σε άτομα όσο και σε πραγματικές ώρες εργασίας, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή. Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,4% σε άτομα και κατά 1,9% σε ώρες εργασίας σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνταν το 3ο τρίμηνο 2025 υπολογίζεται σε 523.510 άτομα, εκ των οποίων 470.755 είναι υπάλληλοι και 52.755 αυτοαπασχολούμενοι. Σε σχέση με το 3ο τρίμηνο 2024, η συνολική απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,4%, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως σε δυναμική σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας.

Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες αυξήσεις σε επίπεδο απασχολουμένων παρατηρήθηκαν στους τομείς:

Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου

Επισκευής μηχανοκινήτων οχημάτων

Ξενοδοχείων και Εστιατορίων

Μεταποίησης

Όσον αφορά τις πραγματικές ώρες εργασίας, για το 3ο τρίμηνο 2025 αυτές υπολογίζονται σε 236.757 χιλιάδες, σημειώνοντας αύξηση 1,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Και σε αυτόν τον δείκτη, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στους ίδιους τομείς: Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων, Ξενοδοχεία και Εστιατόρια και Μεταποίηση, γεγονός που υποδεικνύει ενίσχυση της δραστηριότητας σε κλάδους που σχετίζονται με το εμπόριο, τις υπηρεσίες και τον τουρισμό.