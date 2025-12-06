Η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων παρουσιάζει το έργο της για την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2025, σημειώνοντας σημαντική ενίσχυση της συμμόρφωσης και μείωση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας. Η Υπηρεσία, η οποία λειτουργεί βάσει του Νόμου Ν.81(Ι)/2020, έχει ως κύρια αποστολή τον έλεγχο της εφαρμογής της εργατικής και κοινωνικής νομοθεσίας σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

Κατά το οκτάμηνο πραγματοποιήθηκαν 6.076 επιθεωρήσεις, εκ των οποίων 5.923 σε υποστατικά εργοδοτών. Συνολικά ελέγχθηκαν 17.719 εργαζόμενοι, εντοπίζοντας 244 αδήλωτους και 601 παράνομα απασχολούμενους, με το σύνολο των παραβάσεων να ανέρχεται σε 703. Η παραβατικότητα διαμορφώθηκε στο 5,11% για Κύπριους, 3,80% για Κοινοτικούς και 22,52% για πολίτες τρίτων χωρών. Η Υπηρεσία επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν πως οι στοχευμένες παρεμβάσεις και οι επαναληπτικοί έλεγχοι ενισχύουν τη συμμόρφωση των εργοδοτών.

Παράλληλα, οι παραβάσεις εμφανίζονται κυρίως σε τομείς όπως εστίαση, οικοδομές και λιανικό εμπόριο, με τους επιθεωρητές να πραγματοποιούν ελέγχους μισθολογίων, άδειες αλλοδαπών, συνεντεύξεις εργαζομένων και διασταυρώσεις με τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Στο ίδιο διάστημα επιβλήθηκαν 81 πρόστιμα, συνολικού ύψους €185.350, με ποσά που κυμάνθηκαν από €350 έως €8.500.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, η Λευκωσία κατέγραψε τους περισσότερους ελέγχους και παραβάσεις (1.942 έλεγχοι – 241 παραβάσεις), ακολουθούμενη από Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και Αμμόχωστο. Τα δεδομένα αυτά αξιοποιούνται στον σχεδιασμό των στοχευμένων εκστρατειών της Υπηρεσίας ανά τομέα και εποχικότητα.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, η κυπριακή αγορά εργασίας κατέγραψε άνοδο της απασχόλησης το δεύτερο τρίμηνο του 2025, με αύξηση 1,8% στο σύνολο των εργαζομένων και 2,2% στις πραγματικές ώρες εργασίας. Ο συνολικός αριθμός εργαζομένων ανήλθε σε 508.291 άτομα, εκ των οποίων 455.484 υπάλληλοι και 52.807 αυτοαπασχολούμενοι. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στους τομείς της Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, της Επισκευής μηχανοκινήτων οχημάτων, καθώς και στα Ξενοδοχεία και Εστιατόρια. Η άνοδος των ωρών εργασίας αποδίδεται στους ίδιους δυναμικούς τομείς που συνεχίζουν να δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης.

Η Υπηρεσία διαχειρίστηκε επίσης 412 καταγγελίες πολιτών, που αφορούν αδήλωτη εργασία, μισθολογικές διαφορές, κατώτατο μισθό και θέματα ωρών ανάπαυσης. Οι καταγγελίες χαρακτηρίζονται ως κρίσιμο εργαλείο για τον εντοπισμό παρατυπιών στην αγορά εργασίας.

Μέχρι το τέλος του έτους, ο στόχος είναι η αύξηση των ελέγχων κατά 15%, η ενίσχυση συνεργασιών με άλλες κρατικές υπηρεσίες, η αναβάθμιση της κατάρτισης των επιθεωρητών και η λειτουργία νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία θα επιτρέπει ανώνυμες καταγγελίες, παρακολούθηση της πορείας τους και αυτόματη ενημέρωση επιθεωρητών. Η Υπηρεσία τονίζει ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί με ένταση, ιδίως σε τομείς υψηλής παραβατικότητας, με στόχο μια αγορά εργασίας δίκαιη, διαφανή και προστατευμένη.