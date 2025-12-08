Η Landbank Analytics αποτυπώνει τις κυριότερες τάσεις στις πωλήσεις επαγγελματικών και εμπορικών ακινήτων για το πρώτο εξάμηνο του 2025, αναδεικνύοντας σημαντικές γεωγραφικές αποκλίσεις τόσο στις συναλλαγές όσο και στις μέσες τιμές ανά επαρχία.

Συνολικά, οι συναλλαγές σε γραφεία και καταστήματα ανήλθαν σε €29,8 εκατ., με 128 πωλήσεις καταστημάτων αξίας €19,2 εκατ. και 51 πωλήσεις γραφείων αξίας €10,6 εκατ.

Αγορά γραφείων: Πρωταγωνιστούν Λευκωσία και Λεμεσός

Η Λευκωσία καταγράφει τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών με 30 πωλήσεις γραφείων, ενώ ακολουθεί η Λεμεσός με 13. Αντίθετα, η Πάφος (3 πωλήσεις) και η Λάρνακα (5 πωλήσεις) παρουσιάζουν πολύ χαμηλή δραστηριότητα, ενώ στην ελεύθερη Αμμόχωστο δεν καταγράφηκε καμία πώληση.

Σε επίπεδο τιμών, η Λεμεσός διαθέτει με διαφορά την υψηλότερη μέση τιμή γραφείου, στα €303.269, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως πόλης με τη μεγαλύτερη ζήτηση για σύγχρονους επαγγελματικούς χώρους.

Ακολουθούν:

Πάφος: €212.000

€212.000 Λευκωσία: €182.000

€182.000 Λάρνακα: η πιο χαμηλή μέση τιμή, €120.000

Αγορά καταστημάτων: Η Πάφος δεύτερη σε τιμές μετά τη Λεμεσό

Στα καταστήματα, οι συναλλαγές είναι περισσότερες συγκριτικά με τα γραφεία. Στο διάστημα Ιανουαρίου–Ιουνίου 2025 καταγράφηκαν:

Λευκωσία: 53 πωλήσεις

53 πωλήσεις Λεμεσός: 31

31 Πάφος: 25

25 Λάρνακα: 13

13 Ελεύθερη Αμμόχωστος: 6

Οι μέσες τιμές είναι πιο ομοιογενείς.

Η Λεμεσός παραμένει η ακριβότερη με €166.000, ενώ η Λάρνακα καταγράφει την πιο προσιτή τιμή με €128.500.

Στο ενδιάμεσο:

Πάφος: €162.500

€162.500 Λευκωσία: €135.000

Στην ελεύθερη Αμμόχωστο, τα έξι καταστήματα που πωλήθηκαν είχαν μέση τιμή περίπου €202.000.

Αγορά με δυναμική – Ευκαιρίες για στρατηγικές επενδύσεις

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Landbank, Ανδρέας Χριστοφορίδης, σημειώνει ότι τα στοιχεία επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη ισχυρή δυναμική της αγοράς, παρά τις σημαντικές αποκλίσεις ανά επαρχία.

Υπογραμμίζει ότι:

Η Λευκωσία συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο όγκο εμπορικών και επαγγελματικών συναλλαγών, ενισχύοντας τον ρόλο της ως επιχειρηματικό κέντρο .

συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο όγκο εμπορικών και επαγγελματικών συναλλαγών, ενισχύοντας τον ρόλο της ως . Η Λεμεσός καταγράφει τις υψηλότερες τιμές – ιδιαίτερα στα γραφεία – λόγω της αυξημένης ζήτησης από ξένες εταιρείες .

καταγράφει τις υψηλότερες τιμές – ιδιαίτερα στα γραφεία – λόγω της . Οι επαρχίες Λάρνακας και Πάφου παρουσιάζουν πιο συγκρατημένο ενδιαφέρον, γεγονός που «δημιουργεί ευκαιρίες για στρατηγικές επενδύσεις», ιδίως στη Λάρνακα όπου οι χαμηλότερες τιμές προσφέρουν value for money προοπτικές.

Ο κ. Χριστοφορίδης προσθέτει ότι η αγορά των επαγγελματικών και εμπορικών ακινήτων «παραμένει πυλώνας της κυπριακής οικονομίας», ακολουθώντας μια ενδιαφέρουσα αναπτυξιακή πορεία τα τελευταία χρόνια.