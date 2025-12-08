Αύξηση 4,5% κατέγραψαν οι εγγραφές οχημάτων στην Κύπρο την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2025, φθάνοντας τις 48.904, έναντι 46.780 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία.

Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 4,4%, φθάνοντας τις 37.977. Από αυτά, 36,7% (13.930) ήταν καινούρια, ενώ 63,3% (24.047) ήταν μεταχειρισμένα. Σημαντική άνοδος σημειώθηκε στα αυτοκίνητα ενοικίασης, που αυξήθηκαν κατά 22,4%, φθάνοντας τα 5.052.

Παράλληλα, καταγράφεται μετατόπιση στις προτιμήσεις καυσίμου:

Το μερίδιο των βενζινοκίνητων μειώθηκε στο 42,3% (από 48,9%).

μειώθηκε στο (από 48,9%). Το μερίδιο των πετρελαιοκίνητων περιορίστηκε στο 8,8% (από 10,1%).

περιορίστηκε στο (από 10,1%). Αυξήθηκε το ποσοστό των ηλεκτρικών οχημάτων , από 4% σε 4,7% .

, από 4% σε . Τα υβριδικά ενισχύθηκαν σημαντικά, από 36,9% σε 44,3%.

Λεωφορεία και φορτηγά: Σημαντική άνοδος

Οι εγγραφές λεωφορείων αυξήθηκαν στις 172, έναντι 127 το 2024.

Στα οχήματα μεταφοράς φορτίου, οι εγγραφές ανήλθαν σε 5.694, σημειώνοντας άνοδο 6,3%. Πιο συγκεκριμένα:

Οχήματα ενοικίασης: +23,2% (281)

+23,2% (281) Ελαφρά φορτηγά: +6,1% (4.540)

+6,1% (4.540) Βαριά φορτηγά: +2,7% (645)

+2,7% (645) Ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά): +2,7% (228)

Δύο διαφορετικές εικόνες για μοτοποδήλατα και μοτοσυκλέτες

Τα μοτοποδήλατα κάτω των 50 κ.ε. μειώθηκαν δραματικά, φθάνοντας τα 197, έναντι 657 το 2024.

Αντίθετα, οι μοτοσυκλέτες άνω των 50 κ.ε. κατέγραψαν αύξηση 16,6%, αγγίζοντας τις 4.264, από 3.657 πέρυσι.

Ενισχυμένη η αγορά και τον Νοέμβριο

Τον Νοέμβριο 2025, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων αυξήθηκαν κατά 8,4%, φθάνοντας τις 4.172, από 3.850 τον Νοέμβριο 2024.

Οι εγγραφές επιβατηγών σαλούν αυξήθηκαν κατά 9,4%, φθάνοντας τις 3.195, σε σχέση με 2.920 τον αντίστοιχο περσινό μήνα.