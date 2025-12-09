Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοίνωσε ότι η κλήρωση για την 4η προκήρυξη του Σχεδίου Προώθησης της Ηλεκτροκίνησης πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2025, στις 13:00. Η διαδικασία αφορούσε όλες τις κατηγορίες αιτήσεων που είχαν υποβληθεί στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων που καταχωρήθηκαν ανά κατηγορία ανήλθε σε 6.428 για την κατηγορία Δ5, 187 για την κατηγορία Δ7, 373 για την κατηγορία Δ8, 1.003 για την κατηγορία Δ9 και 513 για την κατηγορία Δ10.

Με βάση τον Οδηγό του Σχεδίου, προκαταρκτικές εγκρίσεις θα αποσταλούν στους πρώτους κατά σειρά κληρωθέντες. Συγκεκριμένα, θα δοθούν 380 εγκρίσεις στην κατηγορία Δ5, 40 στην κατηγορία Δ7, 40 στην κατηγορία Δ8, 50 στην κατηγορία Δ9 και 10 στην κατηγορία Δ10.

Κατανομή προϋπολογισμού – 520 χορηγίες, €5,62 εκατ.

Το ποσό της 4ης προκήρυξης ανέρχεται σε €5.620.000, κατανεμημένο σε 520 χορηγίες ως εξής:

Δ5 – Καινούργιο ιδιωτικής χρήσης μηδενικών εκπομπών CO₂:

Χορηγία €9.000 , 380 χορηγίες (συνολικά €3.420.000)

Χορηγία , (συνολικά €3.420.000) Δ7 – Καινούργιο όχημα μηδενικών εκπομπών CO₂ για άτομα με αναπηρία:

Χορηγία €20.000 , 40 χορηγίες (€800.000)

Χορηγία , (€800.000) Δ8 – Καινούργιο όχημα για πολύτεκνες οικογένειες, μηδενικών εκπομπών CO₂:

Χορηγία €20.000 , 40 χορηγίες (€800.000)

Χορηγία , (€800.000) Δ9 – Μεταχειρισμένο ιδιωτικής χρήσης μηδενικών εκπομπών CO₂:

Χορηγία €9.000 , 50 χορηγίες (€450.000)

Χορηγία , (€450.000) Δ10 – Καινούργιο ηλεκτρικό όχημα κατηγορίας Ν1 (έως 3.500 κιλά):

Χορηγία €15.000, 10 χορηγίες (€150.000)

Το σύνολο των χορηγιών ανέρχεται σε 520.

Ποιοι κληρώθηκαν

Η τελική κατάταξη των δικαιούχων ανά κατηγορία παρατίθεται πιο κάτω. Όλοι οι επιτυχόντες θα λάβουν ηλεκτρονικά την ειδοποίηση προκαταρκτικής έγκρισης στη διεύθυνση email που είχαν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησης.

Το υπουργείο υπενθυμίζει ότι οι αιτητές οφείλουν να έχουν τακτοποιήσει οποιεσδήποτε εκκρεμείς οφειλές προς το Τμήμα Φορολογίας ή/και τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Οδηγού (παρ. 7(ι), 9.3(θ), 10.3(β)), ώστε να διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο.

Οι αιτητές που δεν έλαβαν προκαταρκτική έγκριση θεωρούνται επιλαχόντες. Η κατάταξή τους θα δημοσιοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση. Σε περίπτωση που δικαιούχοι δεν προχωρήσουν στην υλοποίηση εντός της καθορισμένης προθεσμίας, οι προκαταρκτικές εγκρίσεις θα μεταφερθούν σε αντίστοιχο αριθμό επιλαχόντων ανά κατηγορία.

Δείτε πιο κάτω τους δικαιούχους: