Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών θα διενεργήσει αύριο, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025, στις 13:00, την ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη των δικαιούχων της 4ης προκήρυξης του Σχεδίου επιχορήγησης ηλεκτροκίνησης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συσκέψεων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, παρουσία εκπροσώπων των ΜΜΕ, διασφαλίζοντας πλήρη διαφάνεια και ισονομία.

Η νέα πρόσκληση εντάσσεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και αφορά αιτήσεις που καταχωρούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από 5 Δεκεμβρίου 2025 (09:00) έως 9 Δεκεμβρίου 2025 (09:00).

Απλούστευση του μηχανισμού επαλήθευσης – Έως 30 Ιουνίου 2026 η εγγραφή οχημάτων

Σύμφωνα με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, οι ευρωπαϊκές αρχές ενέκριναν την απλοποίηση του μηχανισμού επαλήθευσης. Η διαδικασία θα βασίζεται πλέον στην ολοκλήρωση της εγγραφής του οχήματος και όχι στην καταβολή της χορηγίας, μειώνοντας σημαντικά τις καθυστερήσεις.

Η αλλαγή επιταχύνει την υλοποίηση του προγράμματος και επιτρέπει στα εγκεκριμένα οχήματα να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Κατανομή προϋπολογισμού – 520 χορηγίες, €5,62 εκατ.

Το ποσό της 4ης προκήρυξης ανέρχεται σε €5.620.000, κατανεμημένο σε 520 χορηγίες ως εξής:

Δ5 – Καινούργιο ιδιωτικής χρήσης μηδενικών εκπομπών CO₂:

Χορηγία €9.000 , 380 χορηγίες (συνολικά €3.420.000)

Χορηγία , (συνολικά €3.420.000) Δ7 – Καινούργιο όχημα μηδενικών εκπομπών CO₂ για άτομα με αναπηρία:

Χορηγία €20.000 , 40 χορηγίες (€800.000)

Χορηγία , (€800.000) Δ8 – Καινούργιο όχημα για πολύτεκνες οικογένειες, μηδενικών εκπομπών CO₂:

Χορηγία €20.000 , 40 χορηγίες (€800.000)

Χορηγία , (€800.000) Δ9 – Μεταχειρισμένο ιδιωτικής χρήσης μηδενικών εκπομπών CO₂:

Χορηγία €9.000 , 50 χορηγίες (€450.000)

Χορηγία , (€450.000) Δ10 – Καινούργιο ηλεκτρικό όχημα κατηγορίας Ν1 (έως 3.500 κιλά):

Χορηγία €15.000, 10 χορηγίες (€150.000)

Το σύνολο των χορηγιών ανέρχεται σε 520.