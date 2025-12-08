Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών θα διενεργήσει αύριο, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025, στις 13:00, την ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη των δικαιούχων της 4ης προκήρυξης του Σχεδίου επιχορήγησης ηλεκτροκίνησης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συσκέψεων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, παρουσία εκπροσώπων των ΜΜΕ, διασφαλίζοντας πλήρη διαφάνεια και ισονομία.
Η νέα πρόσκληση εντάσσεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και αφορά αιτήσεις που καταχωρούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από 5 Δεκεμβρίου 2025 (09:00) έως 9 Δεκεμβρίου 2025 (09:00).
Απλούστευση του μηχανισμού επαλήθευσης – Έως 30 Ιουνίου 2026 η εγγραφή οχημάτων
Σύμφωνα με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, οι ευρωπαϊκές αρχές ενέκριναν την απλοποίηση του μηχανισμού επαλήθευσης. Η διαδικασία θα βασίζεται πλέον στην ολοκλήρωση της εγγραφής του οχήματος και όχι στην καταβολή της χορηγίας, μειώνοντας σημαντικά τις καθυστερήσεις.
Η αλλαγή επιταχύνει την υλοποίηση του προγράμματος και επιτρέπει στα εγκεκριμένα οχήματα να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους έως τις 30 Ιουνίου 2026.
Κατανομή προϋπολογισμού – 520 χορηγίες, €5,62 εκατ.
Το ποσό της 4ης προκήρυξης ανέρχεται σε €5.620.000, κατανεμημένο σε 520 χορηγίες ως εξής:
- Δ5 – Καινούργιο ιδιωτικής χρήσης μηδενικών εκπομπών CO₂:
Χορηγία €9.000, 380 χορηγίες (συνολικά €3.420.000)
- Δ7 – Καινούργιο όχημα μηδενικών εκπομπών CO₂ για άτομα με αναπηρία:
Χορηγία €20.000, 40 χορηγίες (€800.000)
- Δ8 – Καινούργιο όχημα για πολύτεκνες οικογένειες, μηδενικών εκπομπών CO₂:
Χορηγία €20.000, 40 χορηγίες (€800.000)
- Δ9 – Μεταχειρισμένο ιδιωτικής χρήσης μηδενικών εκπομπών CO₂:
Χορηγία €9.000, 50 χορηγίες (€450.000)
- Δ10 – Καινούργιο ηλεκτρικό όχημα κατηγορίας Ν1 (έως 3.500 κιλά):
Χορηγία €15.000, 10 χορηγίες (€150.000)
Το σύνολο των χορηγιών ανέρχεται σε 520.