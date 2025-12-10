Η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας υπενθυμίζει τους ενδιαφερομένους ότι τα Δελτία Υποψηφίων των έγκυρων αιτητών για συμμετοχή στις Γραπτές Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο, που θα γίνουν το Σάββατο, 13/12/2025, καθώς και οι Κανονισμοί των Εξετάσεων βρίσκονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (Έντυπα Συμμετοχής στις Εξετάσεις/ Δελτίο Υποψηφίου/ Κανονισμοί Εξέτασης).

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, για να καταστεί δυνατή η πρόσβαση στην πιο πάνω ηλεκτρονική πλατφόρμα θα πρέπει να εισαχθεί το όνομα χρήστη (email) και ο κωδικός πρόσβασης που χρησιμοποιήθηκε κατά την υποβολή της αίτησης για συμμετοχή στις πιο πάνω εξετάσεις.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραίτητα να εκτυπώσουν το Δελτίο Υποψηφίου, στο οποίο αναγράφονται το εξεταστικό κέντρο, η ημερομηνία και η ώρα της εξέτασης. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παρουσιάσουν το Δελτίο Υποψηφίου μαζί με το Δελτίο Ταυτότητάς τους την ημέρα της εξέτασης στο εξεταστικό τους κέντρο. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέλθουν στο εξεταστικό κέντρο τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την ώρα έναρξης της εξέτασης. Επίσης, οι υποψήφιοι, πριν την προσέλευσή τους στην εξέταση, υποχρεούνται να διαβάσουν προσεκτικά όλες τις οδηγίες και τους Κανονισμούς της Εξέτασης που βρίσκονται στον πιο πάνω ιστότοπο.

Τονίζεται ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα να γίνει δεκτό οποιοδήποτε αίτημα για αλλαγή εξεταστικού κέντρου. Δεν θα γίνουν δεκτοί σε εξέταση ειδικού θέματος (όπως αυτό αναγράφεται και στο Δελτίου Υποψηφίου) διαφορετικής ομάδας, υποψήφιοι που δεν το έχουν δηλώσει στην αρχική αίτησή τους.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν στα εξεταστικά κέντρα με το δελτίο ταυτότητας και το δελτίο υποψηφίου. Χωρίς αυτά δεν θα γίνουν δεκτοί στην εξέταση.

Σε περίπτωση σοβαρού προβλήματος οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Εξετάσεων (μέχρι την Παρασκευή, 12/12/2025, και ώρα 14:30) στα τηλέφωνα 22582933 και 22582934 ή να αποστείλουν email στο epd-user1@schools.ac.cy, αναφέροντας το πρόβλημα και τα στοιχεία τους.