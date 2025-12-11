Εν μέσω έντονων αντιδράσεων από το ΑΚΕΛ και τους Οικολόγους για συμφωνίες πίσω από τις κλειστές πόρτες του Υπουργείου Οικονομικών και για συνεργασία του ΔΗΣΥ με τα συγκυβερνώντα κόμματα για αποκόμιση κομματικού οφέλους, συνεχίστηκε χθες, σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών, η συζήτηση των νομοσχεδίων για τη φορολογική μεταρρύθμιση.

Οι βουλευτές ενημερώθηκαν για τα αναθεωρημένα νομοσχέδια της Κυβέρνησης, τα οποία περιλαμβάνουν τις αλλαγές που συμφωνήθηκαν κατά τις συζητήσεις στη Βουλή. Πρόκειται για προσθήκες και αφαιρέσεις προνοιών που θεωρείται ότι βελτιώνουν τα νομοσχέδια, καθώς και διαφοροποίηση του λεκτικού διαφόρων άρθρων.

Σε σχέση με τη win-win συμφωνία στην οποία κατέληξαν την Τρίτη στο γραφείο του υπουργού Οικονομικών ο κ. Κεραυνός με τον ΔΗΣΥ και τα συγκυβερνώντα κόμματα ΔΗΚΟ και ΔΗΠΑ, που αφορά αλλαγές στο αφορολόγητο και τις φορολογικές εκπτώσεις για τέκνα, φοιτητές και τόκους για εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια, καθώς και για ενοίκια, αναμένεται να αποτυπωθεί με τροπολογία που θα καταθέσει η συμμαχία κομμάτων.

Οι αλλαγές κοστολογούνται στα €110 εκατ. και, όπως λέχθηκε από τα κομματικά στελέχη που συμμετείχαν στη σύσκεψη, το υπουργείο Οικονομικών δεν θεωρεί πως πρέπει να επιβάλει άλλες φορολογίες για κάλυψη του κόστους. Αυτό αποδίδεται στα μαξιλαράκια που δημιούργησε το κράτος λόγω των πλεονασμάτων από αυξημένα φορολογικά έσοδα και της καλής πορείας της οικονομίας.

Η κοστολόγηση

Οι πρόσθετες φοροελαφρύνσεις που αποφασίστηκαν την Τρίτη στο γραφείο του υπουργού κοστολογούνται ως εξής:

€45 εκατ. η αύξηση του αφορολογήτου στις €22 χιλ., από τις €20.500 που πρότεινε η Κυβέρνηση.

€15 εκατ. από την κλιμακωτή παραχώρηση των φοροεκπτώσεων για τα τέκνα και τους φοιτητές. Συγκεκριμένα, για ένα παιδί και φοιτητή (24 χρόνων για άνδρες και 23 για γυναίκες) η έκπτωση θα είναι €1000. Για δύο παιδιά/ φοιτητές €1250 και για τρία παιδιά και πάνω η έκπτωση θα είναι €1500.

€15 εκατ. από τις εκπτώσεις (€2000) λόγω τόκων εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων και για ενοίκια.

€15 εκατ. από τη διαφοροποίηση των φορολογικών κλιμάκων, οι οποίες διαμορφώνονται ως εξής: για εισοδήματα από €22.001 μέχρι €32.000 ο φόρος θα είναι 20%. Εισοδήματα από €32.001 μέχρι €42.000 θα φορολογούνται με 25%. Ετήσιες απολαβές από €42.001 μέχρι €72.000 ο φορολογικός συντελεστής θα είναι 30%. Τα εισοδήματα πέραν των €72.001 θα υπόκεινται σε φορολογία 35%.

€20 εκατ. από την κατάργηση του νόμου για το τέλος χαρτοσήμων.

Υπενθυμίζεται πως βάσει της συμμαχίας ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ-ΔΗΠΑ ανεβαίνει και το όριο των εισοδηματικών κριτηρίων για τις επιπρόσθετες απαλλαγές. Ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας ανεβαίνει και το ετήσιο εισόδημα. Για ένα τέκνο τα εισοδήματα πρέπει να είναι €90.000, με δύο τέκνα ανεβαίνει στις €100.000, με τρία ή τέσσερα τέκνα το εισόδημα ανεβαίνει στις €150.000. και για πέντε τέκνα και πάνω €200.000. Πάντως, εκπρόσωποι των τεσσάρων κομμάτων θεωρούν πως το δημοσιονομικό κόστος θα καλυφθεί μέσω της ενίσχυσης της κατανάλωσης.

Ετοιμάζουν άλλες τροπολογίες οι υπόλοιποι

Παρά την επίμαχη συμφωνία που προκάλεσε τριγμούς ανάμεσα στα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών, τα κόμματα ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ και Οικολόγοι ετοιμάζονται να καταθέσουν επιπρόσθετες τροπολογίες, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να εξασφαλίζουν πλειοψηφία, λόγω της συμμαχίας ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ και ΕΔΕΚ.

Το ΑΚΕΛ επιμένει να τεθούν προς έγκριση οι προτάσεις νόμου για επιβολή φόρου ακινήτων για περιουσίες αξίας πάνω από €3 εκατ., επιβολή κλιμακωτού τέλους σε εταιρείες, φορολόγηση υπερκερδών τραπεζών και εταιρείων ΑΠΕ, ρυθμίσεις για τις καταχρηστικές ρήτρες σε συμβόλαια τραπεζών, μείωση στο 5% του ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό και στις ανακαινίσεις και για μηδενικό ΦΠΑ στα τρόφιμα. Επιπρόσθετα, θα καταθέσει τροπολογίες για αύξηση του αφορολόγητου στις €22.500, αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων και των φόροεκπτώσεων για τέκνα και φοιτητές, καθώς και αποτροπή της φορολόγησης των επενδυτικών δραστηριοτήτων από ταμεία πρόνοιας.

Το ΕΛΑΜ θα επιχειρήσει να καταθέσει τροπολογίες για περαιτέρω ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά.

Τροπολογίες ετοίμασαν και οι Οικολόγοι για περαιτέρω απαλλαγή από τον φόρο για κεφαλαιουχικά κέρδη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απαλλαγή για την πώληση κατοικίας ζητείται να είναι ύψους €30.000. αντί €20.000. όπως προτείνεται στο νομοσχέδιο, τα γεωργικά τεμάχια στις €50.000. αντί στις €30.000. και η κύρια κατοικία €150.000. αντί €100.000. Σε σχέση με την ηλεκτρονική πληρωμή ενοικίων για σκοπούς φορολόγησης, οι Οικολόγοι θα προτείνουν αυτό να γίνεται και μέσω κατάθεσης σε τράπεζα.

Επιπρόσθετα, εισηγούνται αλλαγή στις φορολογικές κλίμακες, έτσι ώστε για εισοδήματα €40.000. με €70.000. ο φορολογικός συντελεστής να είναι 30% και εισοδήματα πέραν των €70.000. να φορολογούνται με 35%. Για τις φορολογικές εκπτώσεις για τέκνα και φοιτητές να είναι για όλους €1.500 και για μονογονιούς στις €3.000.

Μέχρι έξω ακούγονταν οι φωνές βουλευτών

Λόγω των σφοδρών αντιδράσεων που υπήρχαν, η χθεσινή συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών. Η Επιτροπή μοιράστηκε στα δύο, με τους βουλευτές, ειδικά του ΑΚΕΛ και των Οικολόγων, να εκφράζουν σφοδρά παράπονα για την παραγκώνισή τους από τα κόμματα της συμμαχίας ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ και ΕΔΕΚ. Μάλιστα, υπήρξαν έντονοι διάλογοι βουλευτών του ΑΚΕΛ και του ΔΗΣΥ, με τους πρώτους να κατηγορούν τους δεύτερους πως υποστηρίζουν πλέον την Κυβέρνηση. Οι δε βουλευτές του ΔΗΣΥ ανέφεραν πως μπορούν να συναντιούνται με όποιον θέλουν, χωρίς να δίνουν εξηγήσεις σε κανένα.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού, υποστήριξε πως κάποιοι κάνουν πλάτες στους λίγους εις βάρος των πολλών, χαρακτηρίζοντας παρασυναγωγή τη συνάντηση της συμμαχίας των κομμάτων με τον υπουργό Οικονομικών. Όπως είπε, ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ επιδιώκουν την αποτροπή της φορολόγησης του πλούτου.

Από την πλευρά του, o βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου δήλωσε πως το κόμμα του από την πρώτη στιγμή είχε τονίσει την ανάγκη για αύξηση του αφορολόγητου, των εισοδηματικών κριτηρίων και των φορολογικών εκπτώσεων.

Ο βουλευτής των Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης δεν έκρυψε τη δυσαρέσκεια του για τη συνάντηση της Τρίτης.

Δεν θα σας δίνουμε εξηγήσεις

Από την άλλη, βουλευτές του ΔΗΣΥ, του ΔΗΚΟ και της ΔΗΠΑ υπεραμύνθηκαν της συμφωνίας που έγινε με την Κυβέρνηση. Έντονος ήταν ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλά, ο οποίος ανάφερε πως θα δεν θα ρωτούν κανένα με ποιους θα έχουν συνάντηση, προσθέτοντας πως πήγαν στο υπουργείο Οικονομικών μετά από πρόσκληση του ΔΗΚΟ.

Την ίδια ώρα, απέρριψε τις επικρίσεις του ΑΚΕΛ για αντιθεσμική συνάντηση, επισημαίνοντας πως δεν θα δίνουν εξηγήσεις σε κανένα. Σε σχέση με το δημοσιονομικό κόστος που θα έχει τροπολογία που συμφωνήθηκε στο υπουργείο, εξέφρασε την εκτίμηση πως ποσό €35 εκατ. θα επιστρέψει στο κράτος από την ενίσχυση της κατανάλωσης.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου δήλωσε πως ορθώς και καθηκόντως συνάντησαν τον υπουργό Οικονομικών, τονίζοντας πως τα κόμματα έχουν υποχρέωση να έχουν επαφές με την κυβερνητική πλευρά για να αποφεύγονται εκπλήξεις. Απέρριψε τα περί παρασυναγωγών, τονίζοντας πως όλα έγιναν δημόσια.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης, είπε, πως με τις τροπολογίες τους θα υπάρξει δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους και θα στηριχθούν οι χαμηλόμισθοι, η μεσαία τάξη κλπ. Η ΕΔΕΚ, συμμετείχε στη συνάντηση μέσω βιντεοκλήσης και σε ανακοίνωση της εξέφρασε την ικανοποίηση της για τη συμφωνία.