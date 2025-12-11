Την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας ζητά υπάλληλος της ΑΗΚ στη Λεμεσό, προκειμένου να παγώσει η πλήρωση θέσεων το επόμενο διάστημα και να διεξαχθεί πλήρης έρευνα για ισχυριζόμενη «συστηματική αναξιοκρατία, ενδείξεις διαφοράς και κατάχρησης εξουσίας».

Ο υπάλληλος (Ανδρέας Σπανός) δημοσιοποίησε στα ΜΜΕ την επώνυμη καταγγελία του και την επιστολή προς τον κ. Χριστοδουλίδη, αλλά επίσης προς τον υπουργό Ενέργειας, την Αρχή κατά της διαφθοράς, τον Γενικό Ελεγκτή και την κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας.

Η καταγγελία στρέφεται, όπως αναφέρει ο ίδιος, κατά του διοικητικού συμβουλίου της ΑΗΚ και του γενικου διευθυντη της ΑΗΚ και αφορά διαδικασίες προαγωγών για το 2024 και ’25. Ζητά, δε, άμεση παγοποίηση των επικείμενων προαγωγών (αρ. 03/2025) και διενεργεια ενδελεχούς διερεύνησης των καταγγελιών του.

Μεταξύ πολλών άλλων, αναφέρει ότι έχει μακρά υπηρεσία -34 ετών- στην ΑΗΚ και είναι «ο αρχαιότερος Τεχνικός Μηχανικός Ηλεκτρολογίας Παγκύπρια, με την ανώτατη βαθμολογία και ισάξια προσόντα έναντι όλων των άλλων υποψηφίων» αλλά, κατά τον κ. Σπανό «παρακάμπτομαι συστηματικά και κατάφωρα στις προαγωγές».

Ανησυχεί, δε, ότι θα παρακαμφθεί και στις επικείμενες προαγωγές για θέση Τεχνικού Επόπτη ή ή Ανώτερου Τεχνικού Μηχανικού.