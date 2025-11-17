Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) παρουσίασε τον απολογισμό του έργου της για το 2024, θέτοντας στο επίκεντρο τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες: την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την παροχή προσιτής ηλεκτρικής ενέργειας, την ενεργειακή ασφάλεια και την υψηλή ποιότητα εξυπηρέτησης. Ο Πρόεδρος της ΑΗΚ Γιώργος Πέτρου υπογράμμισε ότι η αποθήκευση ενέργειας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την Κύπρο, «ένα απομονωμένο ηλεκτρικό σύστημα», όπως σημείωσε, καθώς ενισχύει τη σταθερότητα και επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση της πράσινης ενέργειας.

Στην παρουσία του Υπουργού Ενέργειας Γιώργου Παπαναστασίου και του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Νικόδημου Δαμιανού, ο κ. Πέτρου ανακοίνωσε ότι το καθαρό κέρδος του Οργανισμού για το 2024 ανήλθε σε €37 εκατ., ενώ τα συνολικά έσοδα υπολογίστηκαν σε €1,2 δισ. και τα έξοδα σε €1,1 δισ.

Ο Πρόεδρος της ΑΗΚ τόνισε ότι η αδυναμία εξαγωγής πλεονάζουσας παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) οδηγεί ήδη σε περικοπές, επισημαίνοντας ότι η λύση είναι η ενίσχυση της αποθήκευσης. Αναφέρθηκε στα νέα έργα μεγάλης κλίμακας που υλοποιούνται, καθώς και στα τρία συστήματα αποθήκευσης που εγκαθιστά ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου.

Στα σημαντικότερα έργα εντάσσεται η πρόσφατη λειτουργία των Φωτοβολταϊκών Πάρκων στο Ακρωτήρι Λεμεσού (12 MW) και στην Αχερά (8 MW), με κόστος παραγωγής κοντά στα 5 σεντ/kWh, προσφέροντας πρώτη μείωση στο κόστος ενέργειας για τους καταναλωτές. Παράλληλα, η Αρχή δρομολογεί νέα φωτοβολταϊκά έργα και ενισχύει την παραγωγική της επάρκεια με νέες μονάδες σε Δεκέλεια και Βασιλικό.

Ο κ. Πέτρου αναφέρθηκε και σε αναβαθμίσεις προθερμαντήρων με κόστος €500.000, που αυξάνουν τη δυναμικότητα κατά 80 MW, αλλά και σε έργα αναβάθμισης του Δικτύου Μεταφοράς συνολικής αξίας €53 εκατ., με συγχρηματοδότηση 70% από την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος ΘΑΛΕΙΑ 2021-2027.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο πρόγραμμα εγκατάστασης 400.000 έξυπνων μετρητών, από τους οποίους ήδη λειτουργούν πάνω από 150.000, ενισχύοντας τη μετάβαση σε ένα «έξυπνο» ενεργειακό σύστημα.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στη συμβολή της ΑΗΚ σε εθνικά έργα, όπως η υποδομή Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, η αφαλάτωση στο Βασιλικό με παραγωγή 60.000 κ.μ. νερού ημερησίως, η ανάπτυξη δικτύου ηλεκτροκίνησης με 35 σταθμούς φόρτισης και σχέδιο για ακόμη 40 έως το 2026, καθώς και στη χρήση drones και νέων καλωδίων για την πρόληψη πυρκαγιών.

Από οικονομικής πλευράς, ο κ. Πέτρου ανέφερε ότι:

η μέση τιμή καυσίμων μειώθηκε κατά 4,7% ,

, η κατανάλωση αυξήθηκε κατά 5,6% ,

, οι αγορές ενέργειας από τρίτους μειώθηκαν κατά 43,4% ,

, το κόστος δικαιωμάτων εκπομπών μειώθηκε κατά €45 εκατ. ,

, ενώ οι δαπάνες μισθοδοσίας αυξήθηκαν κατά 8,5%.

Ο Γενικός Διευθυντής Άδωνις Γιασεμίδης υπογράμμισε ότι κύρια επιδίωξη της Αρχής είναι η μείωση του κόστους ενέργειας και η πλήρης μετάβαση σε πράσινη ενέργεια, υπογραμμίζοντας πως τα νέα φωτοβολταϊκά πάρκα αποτελούν «σημαντικό περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος». Ανέφερε ότι η αγορά ηλεκτρισμού βρίσκει την ΑΗΚ «έτοιμη και στρατηγικά προσανατολισμένη».

Τέλος, αναφέρθηκε στην καταστροφική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2025, όπου η ΑΗΚ έχασε 1.400 πασσάλους, 70 μετασχηματιστές και 100 χλμ. δικτύου, επαινώντας το προσωπικό για την άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση.