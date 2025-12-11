Η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής συνέχισε την κατ’ άρθρο συζήτηση των έξι κυβερνητικών νομοσχεδίων για τη φορολογική μεταρρύθμιση, με τα πολιτικά κόμματα να παρουσιάζουν το πλαίσιο των τροπολογιών που θα καταθέσουν. Η Επιτροπή αποφάσισε νέα συνεδρία τη Δευτέρα, ώστε να κατατεθούν και να συζητηθούν οι τελικές προτάσεις.

Κατά την έναρξη της συνεδρίας, η Πρόεδρος της Επιτροπής, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, παρουσίασε τις τροπολογίες των τεσσάρων κομμάτων (ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ) που είχαν προηγουμένως συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών, επισημαίνοντας πως υπάρχει σύγκλιση σε βασικά σημεία. Όσα κόμματα ή βουλευτές επιθυμούν, μπορούν να συνυπογράψουν τις εισηγήσεις.

Στα βασικά σημεία των τροπολογιών των τεσσάρων κομμάτων περιλαμβάνονται:

Αύξηση του αφορολόγητου στις €22.000 .

. Νέες εισοδηματικές κλίμακες : 20% για €22.001–€32.000, 25% για €32.001–€42.000, 30% για €42.001–€72.000 και 35% για εισοδήματα άνω των €72.001.

: για €22.001–€32.000, για €32.001–€42.000, για €42.001–€72.000 και για εισοδήματα άνω των €72.001. Αναθεώρηση φορολογικών εκπτώσεων για τέκνα με εισοδηματικά κριτήρια έως €100.000, καθώς και αύξηση της έκπτωσης για δεύτερο και τρίτο παιδί.

με εισοδηματικά κριτήρια έως €100.000, καθώς και αύξηση της έκπτωσης για δεύτερο και τρίτο παιδί. Αύξηση της έκπτωσης τόκων στεγαστικού δανείου από €1.500 σε €2.000 , καθώς και αντίστοιχη αύξηση για ενοίκια .

από €1.500 σε , καθώς και αντίστοιχη αύξηση για . Κατάργηση του φόρου χαρτοσήμων .

. Αύξηση ορίου κεφαλαιουχικών κερδών για γενική πώληση γης, αγροτεμαχίων και πρώτης κατοικίας.

Ο Αντρέας Καυκαλιάς παρουσίασε τις τροπολογίες του ΑΚΕΛ, με προτάσεις για αφορολόγητο στις €22.500, αλλαγή στους φορολογικούς συντελεστές με στόχο ελάφρυνση των χαμηλότερων εισοδημάτων, καθώς και δημιουργία νέας φορολογικής κλίμακας άνω των €100.000. Το κόμμα εισηγείται επίσης:

Τιμαριθμοποίηση των κλιμάκων ανά τριετία,

των κλιμάκων ανά τριετία, Προστασία οικογενειών με παιδιά με αναπηρία ,

, Ρυθμίσεις για ταμεία προνοίας ,

, Μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ σε ηλεκτρικό ρεύμα, βασικά αγαθά και ενεργειακές αναβαθμίσεις,

σε ηλεκτρικό ρεύμα, βασικά αγαθά και ενεργειακές αναβαθμίσεις, Φορολόγηση υπερκερδών τραπεζών και εταιρειών ενέργειας,

τραπεζών και εταιρειών ενέργειας, Φορολόγηση μεγάλης ακίνητης ιδιοκτησίας.

Ο Σταύρος Παπαδούρης παρουσίασε τις τροπολογίες του Κινήματος Οικολόγων, με προτάσεις για αφορολόγητο στις €22.000, διατήρηση του συντελεστή 30% έως €70.000, και 35% για εισοδήματα άνω των €70.000. Επίσης εισηγείται:

Κατάργηση τελών χαρτοσήμων ,

, Ρυθμίσεις για κατάθεση ενοικίων ,

, Αύξηση ορίων στα κεφαλαιουχικά κέρδη ,

, 5% ΦΠΑ για αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών,

για αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, Συζήτηση για κλιμακωτό σύστημα φορολογικής έκπτωσης για τέκνα.

Ο Αλέκος Τρυφωνίδης (ΔΗΠΑ) χαιρέτισε την αποδοχή σημαντικού μέρους των εισηγήσεων του κόμματος από Υπουργείο και κόμματα, τονίζοντας ότι συμβάλλουν στη στήριξη των χαμηλομισθών, των οικογενειών, των μονογονιών, των φοιτητών και των νέων που δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρώτη κατοικία. Οι τροπολογίες που προτείνει η ΔΗΠΑ αποτιμώνται σε περίπου €110 εκατ., εντός των δημοσιονομικών περιθωρίων.

Η Επιτροπή θα επανέλθει τη Δευτέρα, όπου αναμένεται ολοκληρωμένη συζήτηση επί των τροπολογιών και τοποθέτηση των κομμάτων.

