Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 την πρόταση της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας για την εφαρμογή του Ειδικού Σχεδίου Κοινωφελούς Εργασίας για δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), με στόχο την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στο πλαίσιο της κοινωνικής παρέμβασης.

Το Σχέδιο αποτελεί πρόσθετη δράση του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και θα υλοποιηθεί από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ) σε συνεργασία με το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ). Εντάσσεται στο ευρύτερο πλέγμα πολιτικών για την ενεργοποίηση δικαιούχων του ΕΕΕ που κρίνονται ικανοί για εργασία, με στόχο τη σταδιακή ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με το Υφυπουργείο, βασικός σκοπός του Σχεδίου είναι η παροχή κοινωφελούς εργασίας στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου οι δικαιούχοι να αποκτήσουν ουσιαστική επαγγελματική εμπειρία. Μέσα από τη διαδικασία αυτή επιδιώκεται η αύξηση της απασχολησιμότητας, η ενίσχυση της συμμετοχής τους στην οικονομική δραστηριότητα και η διευκόλυνση της απεξάρτησής τους από την παροχή επιδομάτων.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής παρέμβασης που εφαρμόζονται από το 2024, έχουν ήδη παραπεμφθεί πέραν των 3.500 ληπτών ΕΕΕ σε προγράμματα επιμόρφωσης, εκπαίδευσης, ανάπτυξης δεξιοτήτων ή και ένταξης στην αγορά εργασίας. Οι δράσεις αυτές υλοποιούνται σε συνεργασία με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και το Κέντρο Παραγωγικότητας.

Με την έγκριση του νέου Σχεδίου, ενεργοποιείται πλέον και η συνεργασία με τον ΠΣΣΕ, ενισχύοντας το πλαίσιο της κοινωφελούς εργασίας ως εργαλείο κοινωνικής ένταξης και επανένταξης στην αγορά εργασίας. Όπως επισημαίνεται, στόχος είναι η περαιτέρω βελτίωση της παρέμβασης για όσους λαμβάνουν ΕΕΕ και μπορούν να εργαστούν, ώστε να ενισχυθεί η αυτονομία τους και να περιοριστεί η μακροχρόνια εξάρτηση από κοινωνικές παροχές.