Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την παραχώρηση έκτακτου Χριστουγεννιάτικου Δώρου για το 2025 σε δικαιούχους κοινωνικών παροχών, με περίπου 65.000 οικογένειες να επωφελούνται. Η συνολική δαπάνη υπερβαίνει τα 17 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.

Το επίδομα θα καταβληθεί σε λήπτες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) και Δημοσίου Βοηθήματος, σε ποσό που αντιστοιχεί στο 80% των βασικών αναγκών της οικογένειας. Επίσης:

Χαμηλοσυνταξιούχοι θα λάβουν ποσό ίσο με το επίδομα Δεκεμβρίου (ελάχιστο 100 ευρώ ).

θα λάβουν ποσό ίσο με το επίδομα Δεκεμβρίου (ελάχιστο ). Δικαιούχες Τιμητικού Επιδόματος Πολύτεκνης Μάνας θα λάβουν 100 ευρώ .

θα λάβουν . Τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες με επίδομα τέκνου θα λάβουν 100 ευρώ ανά οικογένεια .

με επίδομα τέκνου θα λάβουν . Μονογονεϊκές οικογένειες θα λάβουν 100 ευρώ ανά οικογένεια .

θα λάβουν . Εγκλωβισμένοι και παιδιά εγκλωβισμένων/επανεγκατασταθέντων θα λάβουν ποσό ίσο με το επίδομα Δεκεμβρίου 2025.

Ημερομηνίες καταβολής του Χριστουγεννιάτικου Δώρου

12 Δεκεμβρίου : Λήπτες ΕΕΕ και Δημοσίου Βοηθήματος

: Λήπτες και 15 Δεκεμβρίου : Λήπτες έκτακτου δημόσιου βοηθήματος

: Λήπτες 17 Δεκεμβρίου : Λήπτες επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχου Δικαιούχοι επιδόματος τέκνου (τρίτεκνες/πολύτεκνες οικογένειες) Λήπτες μονογονεϊκού επιδόματος Δικαιούχες τιμητικού επιδόματος πολύτεκνης μάνας Λήπτες επιδόματος εγκλωβισμένου

:

Προκαταβολική καταβολή επιδομάτων ενόψει εορτών

Το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ), η ΥΔΕΠ και το ΤΚΕΑΑ προχώρησαν σε ρυθμίσεις ώστε τα επιδόματα να καταβληθούν νωρίτερα λόγω των εορτών.

Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα καταβολών

10 Δεκεμβρίου Επίδομα τέκνου Μονογονεϊκό επίδομα Κατά χάριν μηνιαίο χορήγημα για βετεράνους και χήρες Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου

12 Δεκεμβρίου ΕΕΕ Μηνιαίο δημόσιο βοήθημα

15 Δεκεμβρίου Έκτακτο δημόσιο βοήθημα

16 Δεκεμβρίου Επίδομα χαμηλοσυνταξιούχου Τιμητικό επίδομα πολύτεκνης μάνας Επίδομα βαριάς κινητικής αναπηρίας Επίδομα φροντίδας για παραπληγία/τετραπληγία Χορηγία τυφλών Επίδομα διακίνησης

17 Δεκεμβρίου Επίδομα εγκλωβισμένων/επανεγκατασταθέντων



Η Κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι οι ρυθμίσεις έχουν στόχο την ενίσχυση των νοικοκυριών ενόψει των αυξημένων αναγκών της εορταστικής περιόδου.

ΚΥΠΕ