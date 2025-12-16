Αυξημένη κινητικότητα στις κρατήσεις σε εστιατόρια και κέντρα αναψυχής καταγράφεται ενόψει Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής (ΟΣΙΚΑ), Νεόφυτο Θρασυβούλου, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ.

Όπως ανέφερε, η αγορά προσφέρει πολλές επιλογές για όλα τα βαλάντια, τόσο στα ορεινά όσο και στα παράλια, γεγονός που ενισχύει το ενδιαφέρον των καταναλωτών ενόψει της εορταστικής περιόδου.

Σύμφωνα με τον κ. Θρασυβούλου, οι κρατήσεις για τον Δεκέμβριο κινούνται αυτή τη στιγμή γύρω στο 60% για τις ημέρες των εορτών, με την εκτίμηση ότι το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί περαιτέρω, καθώς –όπως σημείωσε– οι Κύπριοι συνηθίζουν να αποφασίζουν την τελευταία στιγμή. Μέχρι στιγμής, η επισκεψιμότητα στα κέντρα αναψυχής τον Δεκέμβριο κυμάνθηκε μεταξύ 40% και 50%.

Θετικός απολογισμός της τουριστικής σεζόν

Αναφερόμενος στη τουριστική σεζόν που ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο, ο Πρόεδρος της ΟΣΙΚΑ τη χαρακτήρισε θετική για τον κλάδο, παρά το γεγονός ότι οι κρατήσεις στην αρχή της περιόδου ήταν μειωμένες. Όπως είπε, μετά τον Ιούλιο διαμορφώθηκε ένα νέο σκηνικό, το οποίο αποδείχθηκε ικανοποιητικό για τους επιχειρηματίες των κέντρων αναψυχής.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στον μήνα Αύγουστο, επισημαίνοντας ότι περισσότεροι Κύπριοι επέλεξαν να παραμείνουν στο νησί, επισκεπτόμενοι τοπικά κέντρα αναψυχής, αντί να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η παρουσία τουριστών, κυρίως στις παράλιες περιοχές όπως οι ελεύθερες περιοχές Αμμοχώστου και η Πάφος, ήταν αυξημένη σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια.

Στόχος η επέκταση της τουριστικής περιόδου

Ο κ. Θρασυβούλου χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή ενθαρρυντική, σημειώνοντας ότι πρόκειται για πρώτα ουσιαστικά βήματα προς την επέκταση της τουριστικής περιόδου. Εξέφρασε την ελπίδα ότι η τάση θα συνεχιστεί, τονίζοντας ότι το Υφυπουργείο Τουρισμού καταβάλλει προσπάθειες για τη διατήρηση των πτήσεων και κατά τη χειμερινή περίοδο. Όπως εκτίμησε, η Κύπρος μπορεί να διεκδικήσει τον ρόλο ενός ολόχρονου τουριστικού προορισμού.

Τέλος, αναφερόμενος στα προβλήματα του κλάδου, ο Πρόεδρος της ΟΣΙΚΑ ανέφερε ότι αυτά θα τεθούν επί τάπητος με τη νέα χρονιά και αφορούν, μεταξύ άλλων, τη συνομολόγηση συμβάσεων και την εξέταση του νέου νομοθετικού πλαισίου που εκκρεμεί στη Βουλή.

ΚΥΠΕ