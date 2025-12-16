Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ανακοίνωσε την ολοκλήρωση και συνέχιση σειράς καταβολών ενισχύσεων, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του για έγκαιρες και έγκυρες πληρωμές προς τον Κύπριο αγρότη.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, εντός Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές για το «Μέτρο 23 – πρόσθετη στήριξη σε γεωργούς που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (ανομβρία)». Συγκεκριμένα, καταβλήθηκε συνολικό ποσό €10.126.226,58 στους δικαιούχους. Το Σχέδιο παρείχε εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε γεωργούς επιλέξιμων κλάδων που επηρεάστηκαν από την ανομβρία του 2024, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014–2020.

Παράλληλα, ο ΚΟΑΠ κατέβαλε ενισχύσεις ύψους €2.611.238,41 ως αποζημίωση σε 816 αγρότες που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Επαρχία Λεμεσού.

Έναρξη πληρωμών για την Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων 2025

Εντός του Δεκεμβρίου ξεκίνησε και η καταβολή ενισχύσεων για την Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων 2025. Μέχρι στιγμής έχουν πληρωθεί 15.577 αιτήσεις, οι οποίες δεν περιλαμβάνουν εκτάσεις κρατικής ή τουρκοκυπριακής γης, με συνολικό ποσό €9.763.970,04.

Για τις εκκρεμούσες αιτήσεις, ο Οργανισμός αναφέρει ότι απαιτείται η λήψη δεδομένων από τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΤΚΧ και ΥΔΤΠ), στη βάση των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και της Διυπουργικής Επιτροπής που έχει συσταθεί για το θέμα. Με την εξασφάλιση των στοιχείων, αναμένεται η άμεση προώθηση των επηρεαζόμενων πληρωμών.

Ολοκλήρωση πληρωμών Αγροτικής Ανάπτυξης 2014–2020

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι πληρωμές για τις προκηρύξεις των επενδυτικών καθεστώτων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014–2020, ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης των επενδύσεων από τους δικαιούχους. Μέχρι τον Νοέμβριο είχαν καταβληθεί €43 εκατ., ενώ επιπλέον €7,6 εκατ. θα δοθούν εντός Δεκεμβρίου, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της περιόδου πληρωμών του Προγράμματος.

Ο ΚΟΑΠ τονίζει ότι παραμένει σταθερά προσηλωμένος στις αρχές της διαφάνειας, της ταχύτητας και της στήριξης του αγροτικού κόσμου, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιτάχυνση των διαδικασιών και την ομαλή ολοκλήρωση όλων των πληρωμών.