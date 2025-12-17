Προχωρούμε με την υλοποίηση του έργου μας και την κοινωνική και αναπτυξιακή μας πολιτική χωρίς προσκόμματα και χωρίς καθυστερήσεις, δήλωσε μετά την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού από τη Βουλή σήμερα, ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός.

Είπε ότι με την ψήφιση του προϋπολογισμού έχει επιτελεστεί μία σημαντική πολιτειακή πράξη, ευχαριστώντας την Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής και όλα τα μέλη της Επιτροπής γιατί υπήρξε, όπως είπε, μια σκληρή εργασία και μια στενή συνεργασία μέσα σε πολύ στενά χρονικά περιθώρια.

Ο Υπουργός Οικονομικών εξέφρασε ικανοποίηση για την ψήφιση του προϋπολογισμού, ωστόσο ευχαρίστησε και όλα τα κόμματα που δεν ψήφισαν μεν τον προϋπολογισμό “αλλά έχουμε ακούσει κριτική και η κριτική για μας είναι σημαντική γιατί προσπαθούμε πάντοτε να βλέπουμε θετικές εισηγήσεις, αλλά και να μαθαίνουμε από την εμπειρία μας”, όπως είπε.

“Θέλω να εκφράσω την απόλυτη ικανοποιήσή μου ακόμα μία φορά γιατί μπορεί να προχωρήσει η οικονομία μας με τους γνωστούς αναπτυξιακούς ρυθμούς και θα συνεχιστεί η υλοποίηση του κυβερνητικού έργου της Κυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη”, τόνισε.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών

Το Υπουργείο Οικονομικών επιθυμεί να εκφράσει την ικανοποίηση του για την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2026 από την Βουλή των Αντιπροσώπων, και να ευχαριστήσει όλα τα μέλη του κοινοβουλίου για τον εποικοδομητικό διάλογο και το ψηλό αίσθημα ευθύνης που επέδειξαν καθόλη τη διάρκεια των συζητήσεων.

Ο Προϋπολογισμός για το έτος 2026 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €13,7 δις σε σύγκριση με €12,9 δις το 2025. Είναι ο τρίτος Προϋπολογισμός της Κυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη ο οποίος παρουσιάζεται και φέτος πλεονασματικός, δίκαιος και ισορροπημένος, με σαφή αναπτυξιακό προσανατολισμό.

Ο Προϋπολογισμός για το 2026 παρουσιάζει αύξηση των αναπτυξιακών δαπανών κατά 4,7% και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κατασκευαστικά έργα ύψους €408,5εκ. περίπου, ενώ ταυτόχρονα ενισχύονται οι δαπάνες κοινωνικών παροχών κατά 6,7% που περιλαμβάνουν τις παροχές υγείας (€1,03 δις), τις παροχές παιδείας (€206,3 εκ.) και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (€205,7 εκ.). Τονίζεται ότι για πρώτη φορά φέτος ενσωματώνεται στο Προϋπολογισμό πρόνοια για επίδομα φροντίδας για τα άτομα με αναπηρίες ύψους €26 εκ, το οποίο σταδιακά και σε βάθος τριετίας αυξάνεται και φτάνει μέχρι και τα €45 εκ. το 2028.

Η Κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στη μεγαλύτερη δυνατή υλοποίηση του Προϋπολογισμού ο οποίος δίνει τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης και προόδου στον τόπο, επιδεικνύοντας παράλληλα ιδιαίτερη ευαισθησία στην κοινωνική προστασία και στήριξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.