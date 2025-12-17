Ολοκληρώθηκε μετά από την τριήμερη συζήτηση στην Ολομέλεια η ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού του 2026 και των τροπολογιών που κατέθεσαν τα κόμματα.

Ειδικότερα, ο κρατικός προϋπολογισμός “πέρασε” με 37 ψήφους υπέρ και 19 ψήφους κατά. Υπέρ ψήφισαν ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΕΛΑΜ και ΔΗΠΑ. Κατά ψήφισαν ΑΚΕΛ, Κίνημα Οικολόγων, Αλεξάνδρα Ατταλίδου και Κωστής Ευσταθίου.

Υπενθυμίζεται πως ο προϋπολογισμός για το 2026 προβλέπει μεταξύ άλλων πρωτογενείς δαπάνες ύψους €10,7 δισεκατομμυρίων, δηλαδή αύξηση περίπου 508 εκ. ευρώ ή ποσοστό 5,0% σε σχέση με την περσινή χρονιά, αναπτυξιακές δαπάνες οι οποίες προϋπολογίζονται να αυξηθούν κατά 4,7% το 2026 σε σχέση με το 2025 και αύξηση της τάξης του 6,7% στις κοινωνικές παροχές, συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών στις παροχές Παιδείας, Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας.

Δείτε εδώ την τελευταία ημέρα συζήτησης και τη διαδικασία ψήφισης τροπολογιών και προϋπολογισμού:

Περισσότερα σε λίγο…