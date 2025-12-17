Οι βουλευτικές εκλογές του Μαϊου του 2026 φαίνεται πως βάζουν κάπως στην άκρη τα πολλά σταυρώματα και αποκοπές κονδυλίων, με τα κοινοβουλευτικά κόμματα να επιλέγουν την ένθεση σημείωσης, δηλαδή την ενημέρωση του Κοινοβουλίου κάθε εξάμηνο.

Ένας από τους λόγους για αυτή τη… μετριοπάθεια είναι ίσως για να μην αφήσουν οι σημερινοί βουλευτές ως προίκα στους νέους βουλευτές τις αποφάσεις, καθώς, όπως δείχνουν τα μέχρι στιγμής δεδομένα, αναμένεται να αλλάξει το 1/3 των μελών της Βουλής.

Από τις 92 τροπολογίες που κατέθεσαν τα κόμματα, αποκτούν την απαιτούμενη πλειοψηφία οι 12 από αυτές. Φυσικά, δεν αποκλείεται την υστάτη να εγκριθούν και άλλες τροπολογίες, καθώς κάποια κόμματα θα λάβουν σήμερα τις τελικές τους αποφάσεις.

Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2026 θα εγκριθεί σήμερα το απόγευμα χωρίς κανένα πρόβλημα από την Ολομέλεια της Βουλής, με τις ψήφους του ΔΗΣΥ, του ΔΗΚΟ, της ΔΗΠΑ και της ΕΔΕΚ, με τροπολογίες που δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία. Όπως και προηγούμενες χρονιές, έτσι και φέτος υπήρξε συνεργασία μεταξύ των κομμάτων για να εγκριθεί σειρά αλλαγών, ενώ θα υπάρξουν και άλλες συμμαχίες για περάσουν πρόσθετες τροπολογίες.

Συγκεκριμένα αναμένεται να πάρουν το πράσινο φως οι εξής τροπολογίες:

-Σταύρωμα του κονδυλίου για την κατασκευή της Α’ φάσης της λεωφόρου Μακεδονίας, του έργου «κατασκευή του δρόμου πρωταρχικής σημασίας από την Αγλαντζιά μέχρι τη διεθνή έκθεση στην Έγκωμη.

-Δέσμευση πιστώσεων για την αγορά εξειδικευμένων συμβουλευτικών και νομικών υπηρεσιών για την προώθηση του έργου της αξιοπίηση της κρατικής έκθεσης.

-Σταύρωμα των κονδυλίων για την νότια επέκταση της Λεωφόρου Ακαδημίας.

-Δέσμευση πιστώσεων €18,5 εκατ. για τους πρωταρχικούς δρόμους στους δήμους. Αφορούν την κατασκευή της δεύτερης φάσης του έργου που αρχίζει από το Μακάρειο Αθλητικό Κέντρο και καταλήγει στο νέο δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού μέσω των δρόμων Αλεξανδρουπόλεως, Πύθωνα, Ηρακλή και Σταυρού. Βελτίωση των λεωφόρων Λουκή Ακρίτα, Ναυρίνου και Γρηγόρη Αυξεντίου στη Λευκωσία και Αγίου Δομετίου. Εκπόνηση μελέτης για βελτίωση της Λεωφόρου Χατζηιωσήφ στον Στρόβολο.

Ενημέρωση

-‘Ένθεση σημείωσης για να ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο η κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών για τις πιστώσεις €64.2 εκατ. που αφορούν παροχές κοινωνικής πρόνοιας. Ποσό €56.2 εκατ. θα καλύψουν τις εισηγήσεις της Ad Hoc επιτροπής για ανθρωπιστικά ζητήματα, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Τη χρηματοδότηση του Ειδικού Ταμείου Αλληλεγγύης και έκτακτες χορηγίες. Επίσης ποσό €8 εκατ. θα δαπανηθεί τα σχέδια Εστία καθώς και Ενοίκιο Έναντι Δόσης.

–Ενημέρωση της Επιτροπής Οικονομικών ανά εξάμηνο πιστώσεις €166.8 εκατ. που αφορούν παροχές στέγασης, παροχές κοινωνικής πρόνοιας, κατασκευαστικά έργα και δράσεις ταμείων αλληλεγγύης και εσωτερικών υποθέσεων.

-Γραπτή ενημέρωση για τις πιστώσεις €3.2 εκατ. που αφορούν χορηγίες του Υπουργείου Υγείας προς τους συνδέσμους που επιτελούν εθελοντική εργασίας καθώς και άλλους φορείς που σχετίζονται με τον τομέα της υγείας.

-Ένθεση σημείωσης για να ενημερώνεται η Επιτροπής Οικονομικών για τις δαπάνες που αφορούν την επιβατική διακίνηση Park and Ride.

-Ενημέρωση της Βουλής για το κονδύλι €15 εκατ. σε σχέση με του σχεδίου επιδότησης επιτοκίου. Το σχέδιο προβλέπει την επιδότηση μέχρι 1,5% για στεγαστικά δάνεια, μέχρι 3,5% για επιχειρηματικά δάνεια για τα πρώτα δύο έτη και 2% για το τρίτο και τέταρτο έτος για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους και 1,5% για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

-Ένθεση σημείωσης για ενημέρωση της Βουλής για δαπάνες €19.5 εκατ. που αφορούν το Σχέδιο Αυξημένης Αναπλήρωσης της Απώλειας των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των μελών των ταμείων προνοίας και συντάξεων, οι καταθέσεις των οποίων έχουν απομειωθεί καθώς κονδύλια για τα Σχέδια Στήριξης Πρώτης Κατοικίας και το Διαχείρισης ΜΕΔ του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών.

-Κάθε έξι μήνες θα ενημερώνεται η Επιτροπή Προσφύγων δαπάνες €4 εκατ. που θα καλύψουν κυβερνητικά στεγαστικά σχέδια και την κάλυψη διάφορων υφιστάμενων υποχρεώσεων σε κυβερνητικούς οικισμούς.

Δέσμευση ποσού για το καλώδιο GSI

Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να περνούν τον σκόπελο της Βουλής τροπολογίες που αφορούν την αποκοπή 5% των δαπανών για λειτουργικές δαπάνες και δεσμεύσεις κονδυλίων που σχετίζονται με την καταβολή ενοικίων στα οποία στεγάζονται κυβερνητικά τμήματα, για την αγορά ακίνητης περιουσίας και πιστώσεις που αφορούν την απαγόρευση στην πρόσληψη προσωπικού μέσω της αγορά υπηρεσιών για σκοπούς κάλυψης μόνιμων αναγκών εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις.

Επίσης, κατατέθηκε τροπολογία για δέσμευση ποσού €53.7 εκατ. για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Ελλάδας, καθώς και για τις δαπάνες για το master plan της περιοχής Βασιλικού και της τήρησης των όρων που περιλαμβάνονται στην περιβαλλοντική γνωμάτευση.

Μεμονωμένες τροπολογίες

Να σημειωθεί πως τα κόμματα κατέθεσαν και μεμονωμένες τροπολογίες. Για παράδειγμα, το ΑΚΕΛ ζητά να κοπούν δαπάνες για τις αποκρατικοποιήσεις. Η εισήγηση στο τέλος πιθανόν να αποκτήσει την απαιτούμενη πλειοψηφία και να εγκριθεί.

Επίσης, το ΑΚΕΛ προτείνει αποκοπή των κονδυλίων για τη συμμετοχή του Υπουργείου Άμυνας σε προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ειρήνης και τα λειτουργικά έξοδα του εκπαιδευτικού κέντρου Cyprus Center for Land, Open-seas and Port Security.

Ζητείται ακόμα δέσμευση των πιστώσεων που σχετίζονται με το Σχέδιο Αειφόρου Ανάπτυξης του Ακάμα και δαπάνες που αφορούν το νέο κέντρο φιλοξενίας αιτητών ασύλου στις Λίμνες. Ζητείται και δέσμευση των πιστώσεων που σχετίζονται με το Σχέδιο Αειφόρου Ανάπτυξης του Ακάμα και δαπάνες που αφορούν το νέο κέντρο φιλοξενίας αιτητών ασύλου στις Λίμνες.

Το ΕΛΑΜ εισηγείται την αποκοπή όλων των πιστώσεων που αφορούν το μεταναστευτικό, για το άνοιγμα νέων οδοφραγμάτων, τα δικοινοτικά προγράμματα, τις παροχές για τους αιτητές ασύλου και την κατασκευή του δρόμου Λεωφόρος Μακεδονίας, καθώς και τα δίδακτρα για υποτροφίες Τουρκοκύπριων μαθητών που διαμένουν στα κατεχόμενα και φοιτούν στην Αγγλική Σχολή. Προτείνει και τη δέσμευση των κονδυλίων για τη λειτουργία νέων κέντρων φιλοξενίας και της χορηγίας για την Αγγλική Σχολή.

Η ΕΔΕΚ προτείνει σταύρωμα δαπανών για τη σύμβαση υπηρεσιών που αφορά στον έλεγχο προσώπων και αποσκευών στους χώρους των δικαστηρίων από ιδιωτικά γραφεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας.

Η ΔΗΠΑ εισηγείται σταύρωμα κονδυλίων για τη βελτίωση της Λεωφόρου Λάρνακας στη Λευκωσία και στην Αγλαντζιά.