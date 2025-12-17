Με 37 ψήφους υπέρ από το ΔΗΣΥ, το ΔΗΚΟ, το ΕΛΑΜ , τη ΔΗΠΑ, την ΕΔΕΚ και τους ανεξάρτητους Θεμιστοκλέους, Γιακουμή και Αποστόλου, και με 19 ψήφους εναντίον, από το ΑΚΕΛ, τους Οικολόγους και τους ανεξάρτητους Ευσταθίου και Ατταλίδου, η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε στις 2 μ.μ. της Τετάρτης τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2026.

Προηγουμένως, η Ολομέλεια ενέκρινε 31 τροπολογίες, με τις οποίες αποκόπτονται ή σταυρώνονται πιστώσεις και θα τυγχάνει ενημέρωσης η Βουλή. Αναλυτικά:

Αποκοπές:

-Αποκοπή 5% των λειτουργικών δαπανών του κράτους.

-Αποκοπή των πιστώσεων που αφορούν τις αποκρατικοποιήσεις. Από την αποκοπή εξαιρούνται τα κονδύλια για την ανάπτυξη του Τρόοδους, του ΧΑΚ και της Μαρίνας Λάρνακας. Σημειώνεται ότι και το κονδύλι που αφορά το λιμάνι Λάρνακας έχει αποκοπεί.

Σταυρώματα:

-Δέσμευση των δαπανών για τη λειτουργία και εφαρμογή του Photo Radar List.

-Σταύρωμα της αγοράς νέων λιμουζίνων για κρατικούς αξιωματούχους και για αγορά οχημάτων για κάλυψη των αναγκών της δημόσιας υπηρεσίας.

-Σταύρωμα του κονδυλίου για την κατασκευή της Α’ φάσης της λεωφόρου Μακεδονίας, του έργου «κατασκευή του δρόμου πρωταρχικής σημασίας από την Αγλαντζιά μέχρι τη διεθνή έκθεση στην Έγκωμη.

-Δέσμευση πιστώσεων για την αγορά εξειδικευμένων συμβουλευτικών και νομικών υπηρεσιών για την προώθηση του έργου της αξιοπίηση της κρατικής έκθεσης.

-Σταύρωμα των κονδυλίων που αφορούν τη νότια επέκταση Λεωφόρου Ακαδημίας στην Αγλαντζιά.

-Δέσμευση κονδυλίων που αφορούν την κατασκευή συλλογικής υποδομής για εξυπηρέτηση των Μονάδων Θαλάσσιας Υδατοκαλλιέργειας.

-Τις δαπάνες για το σχέδιο αναβάθμισης υποβαθμισμένων περιοχών. Αφορά την ανακαίνιση και επέκταση του Παρθεναγωγείου Φανερωμένης για στέγαση του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

-Τις χορηγίες έναντι διαγραφών φορολογικών υποχρεώσεων τρίτων.

-Σταύρωμα δαπανών για τραπεζικές επιβαρύνσεις. Όταν δαπανηθεί το 25% του συνολικού προβλεπόμενου ποσού για το μέρος που αφορά δαπάνες που προορίζονται να καλύψουν την προμήθεια για εισπράξεις οφειλόμενων ποσών με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, ύψους €8.020.600, ουδεμία δαπάνη να διενεργείται για το εναπομείναν 75%.

-Δέσμευση πιστώσεων για την κτηριακή βελτίωση της Πρεσβείας της Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη.

Ενημέρωση της Βουλής:

-Η Βουλή θα ενημερώνεται γραπτώς για τις δαπάνες για τη μελέτη και κατασκευή του δρόμου Δένεια-Ακάκι- Αστρομερίτη

-Γραπτή ενημέρωση για τη Σύμβαση Μίσθωσης μεταξύ ΑΛΚ – Κυπριακής Δημοκρατίας για το Λιμάνι Λεμεσού.

-Ενημέρωση για τα εργα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας», «Ενίσχυση της Προσβασιμότητας Ποδηλάτων, Πεζών, ΑμεΑ στα Αστικά Κέντρα», «Προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας», «Ανάπτυξη Έξυπνου Συστήματος Μεταφορών».

-Η Βουλή θα τυγχάνει ενημέρωσης για τις χορηγίες Σχεδίου Απόσυρσης Ρυπογόνων Οχημάτων και Παραχώρησης Κινήτρων για Εναλλακτικούς, Χαμηλών Εκπομπών, Τρόπους Διακίνησης» και για την αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

-Ενημέρωση για τις δαπάνες διαφώτισης προβολής των δράσεων του έργου του υπουργείου Εξωτερικών.

-Ένθεση σημείωσης για να ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο, η κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών για πιστώσεις που αφορούν μεταξύ άλλων το Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Μειονεκτικών και Ακριτικών Περιοχών και Σχέδιο Αναζωογόνησης εντός των τειχών πόλης της Λευκωσίας ,την υλοποίηση Στεγαστικών Σχεδίων μέσω Επαρχιακών Διοικήσεων και για το Σχέδιο Στεγαστικής επιδότησης νεαρών ζευγαριών ή νέων μέχρι 41 ετών.

Επιπλέον αφορά την οικονομική βοήθεια προς κατοίκους κοινοτήτων ορεινών περιοχών και κατοίκους απομακρυσμένων από αστικά κέντρα περιοχών, τις κοινωνικές ανάγκες φορέων, δυσπραγούντων πολιτών, επιχορήγηση εξόδων σωματείων και έκδοση εντύπων θρησκευτικών ομάδων , την οικονομική βοήθεια σε ιδιοκτήτες επηρεαζόμενων κατοικιών στην περιοχή Λίμνες στο Πισσούρι καθώς και δαπάνες αντιπλημμυρικά έργα στη Λεμεσό και στη Λάρνακα κ.α.

-Η Βουλή θα ενημερώνεται κάθε έξι μήνες για πιστώσεις που αφορούν τη χορηγία για στήριξη των Τοπικών Αρχών για ίδρυση πέντε Επαρχιακών Καταφυγίων Ζώων σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, Ένωση Δήμων, Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου και Επαρχιακές Διοικήσεις.

– Ένθεση σημείωσης για να ενημερώνεται η Επιτροπής Οικονομικών για τις δαπάνες που αφορούν την επιβατική διακίνηση Park and Ride.

-‘Ένθεση σημείωσης για να ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο η κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών για τις πιστώσεις €64.2 εκατ. που αφορούν παροχές κοινωνικής πρόνοιας. Ποσό €56.2 εκατ. θα καλύψουν τις εισηγήσεις της Ad Hoc επιτροπής για ανθρωπιστικά ζητήματα, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Τη χρηματοδότηση του Ειδικού Ταμείου Αλληλεγγύης και έκτακτες χορηγίες. Επίσης ποσό €8 εκατ. θα δαπανηθεί τα σχέδια Εστία καθώς και Ενοίκιο Έναντι Δόσης.

-Κάθε έξι μήνες θα ενημερώνεται η Επιτροπή Προσφύγων για δαπάνες €4 εκατ. που θα καλύψουν κυβερνητικά στεγαστικά σχέδια και την κάλυψη διάφορων υφιστάμενων υποχρεώσεων σε κυβερνητικούς οικισμούς.

-Ενημέρωση της Βουλής για το κονδύλι €15 εκατ. σε σχέση με του σχεδίου επιδότησης επιτοκίου. Το σχέδιο προβλέπει την επιδότηση μέχρι 1,5% για στεγαστικά δάνεια, μέχρι 3,5% για επιχειρηματικά δάνεια για τα πρώτα δύο έτη και 2% για το τρίτο και τέταρτο έτος για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους και 1,5% για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

-Ένθεση σημείωσης για ενημέρωση της Βουλής για δαπάνες €19.5 εκατ. που αφορούν το Σχέδιο Αυξημένης Αναπλήρωσης της Απώλειας των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των μελών των ταμείων προνοίας και συντάξεων, οι καταθέσεις των οποίων έχουν απομειωθεί καθώς κονδύλια για τα Σχέδια Στήριξης Πρώτης Κατοικίας και το Διαχείρισης ΜΕΔ του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών.

-Γραπτή ενημέρωση για τις πιστώσεις €3.2 εκατ. που αφορούν χορηγίες του Υπουργείου Υγείας προς τους συνδέσμους που επιτελούν εθελοντική εργασία, καθώς και άλλους φορείς που σχετίζονται με τον τομέα της υγείας.



-Γραπτή ενημέρωση της Βουλής για δαπάνες σε σχέση με τη Δέσμη Νομοθετικών Προτάσεων του Σχεδίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πράσινη ανάπτυξη (FIT for 55) και για την υλοποίηση κλιματικών μέτρων του «Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα 2021-2030».

-Για τις πιστώσεις που έχουν στη διάθεση τους οι υπουργοί για διάφορους σκοπούς και έργα.

– Για την χορηγία προς τον ΚΟΔΑΠ για την εγκατάσταση ανεξάρτητου συστήματος πυρόσβεσης στην Ενεργειακή Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού.

-Για τις δαπάνες για την επιδότηση ενοικίου, φιλοξενίας και μετακόμισης των δικαιούχων του Σχεδίου «κτίΖΩ» και για την επιδιόρθωση διαμερισμάτων σε κυβερνητικούς οικισμούς.