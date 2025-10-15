Σε κλίμα έντονου προβληματισμού αλλά και ουσιαστικού διαλόγου πραγματοποιήθηκε χθες στο Προεδρικό Μέγαρο η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με αντιπροσωπείες των κοινοτικών συμβουλίων Ακακίου, Περιστερώνας και Αστρομερίτη. Στο επίκεντρο βρέθηκε η χάραξη του αυτοκινητόδρομου Δένειας – Αστρομερίτη, στο πλαίσιο της Φάσης Γ΄ του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας – Τροόδους.

Στη σύσκεψη συμμετείχε και ο υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, δεσμεύθηκε να προσκομίσει μέχρι αύριο Πέμπτη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τις παλαιότερες μελέτες για την αρχική βόρεια όδευση του δρόμου που έγιναν πριν το 2010, ώστε να αξιολογηθούν εκ νέου οι επιλογές.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης φέρεται να άκουσε με προσοχή τις ανησυχίες των κοινοτήτων και ζήτησε από τον υπουργό Μεταφορών να του προσκομίσει όλες τις σχετικές παλιές μελέτες για τη βόρεια όδευση. Όπως σημειώνεται, στόχος της κυβέρνησης είναι η υλοποίηση ενός έργου που να εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, με τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις στους κατοίκους και τις κοινότητες.

Η διαβούλευση, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, θα συνεχιστεί με τεχνοκρατικό διάλογο και επαφές των κοινοτήτων με τα αρμόδια κυβερνητικά Τμήματα, ώστε να εξεταστούν εις βάθος όλα τα ενδεχόμενα πριν ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.

Μιλώντας εκ μέρους και των κοινοταρχών Ακακίου και Περιστερώνας, Ελένης Γεωργοπούλου και Παντελή Κακουλλή αντίστοιχα, ο κοινοτάρχης Αστρομερίτη, Άρης Κωνσταντίνου, χαρακτήρισε τη συνάντηση «πολύ καλή και εποικοδομητική», υπογραμμίζοντας ότι τέθηκαν ενώπιον του Προέδρου οι προβληματισμοί των τριών κοινοτήτων για την πλευρά από την οποία θα διέρχεται τελικά ο αυτοκινητόδρομος. «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ζήτησε χρόνο να μελετήσει το αίτημά μας, να δει τις παραμέτρους που έχουμε θέσει και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση σε μεταγενέστερο στάδιο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Κωνσταντίνου απέφυγε να αναφερθεί λεπτομερώς στους προβληματισμούς, σημειώνοντας πως «υπάρχει μια συνεχής δράση που θα γίνει τις επόμενες μέρες μαζί με υπηρεσιακούς».

Οι κοινότητες ζήτησαν την επανεξέταση της αρχικής βόρειας όδευσης του δρόμου, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για επιλογή οικονομικότερη, ασφαλέστερη και πιο ευνοϊκή για μελλοντική οικιστική ανάπτυξη. Παράλληλα, εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν εξάντλησε τα διπλωματικά της περιθώρια με τα Ηνωμένα Έθνη, προκειμένου να εξασφαλίσει τις αναγκαίες εγκρίσεις για τη διέλευση του αυτοκινητόδρομου μέσω της νεκρής ζώνης.

Αν και η αρχική πρόταση αφορούσε διέλευση εντός της νεκρής ζώνης, αυτή απορρίφθηκε λόγω της άρνησης των Ηνωμένων Εθνών να παρέχουν προστασία για τη διεξαγωγή μελετών. Παρά τις προσπάθειες του υπουργείου Εξωτερικών, το ζήτημα δεν επιλύθηκε, καθιστώντας αδύνατη την προώθηση του έργου σε αυτή την όδευση. Ως αποτέλεσμα, το υπουργείο Μεταφορών προώθησε νέα, εναλλακτική χάραξη νότια των κοινοτήτων, η οποία μελετήθηκε και έλαβε περιβαλλοντική έγκριση το 2021.

Υπενθυμίζεται ότι μετά από σχετικές διαβουλεύσεις και αφού διαπιστώθηκε ότι η κατασκευή του έργου σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό δεν ήταν εφικτή, το υπουργείο Συγκοινωνιών αποφάσισε το 2010 να προωθήσει την εκπόνηση των αναγκαίων προκαταρκτικών μελετών (προμελέτη, τεχνοοικονομική και περιβαλλοντική μελέτη) για εξεύρεση εναλλακτικής όδευσης νότια των κοινοτήτων Ακακίου, Περιστερώνας και Αστρομερίτη, με στόχο την επίλυση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στον υφιστάμενο δρόμο. Στο πλαίσιο αυτό, ο Κλάδος Μελετών του Τμήματος Δημοσίων Έργων προχώρησε σε προκαταρκτική διερεύνηση και καθόρισε διάδρομο διέλευσης για δρόμο τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας. Παρ’ ότι στον κρατικό προϋπολογισμό του 2011 είχε προταθεί ποσό €50.000 για την έναρξη των μελετών, το υπουργείο Οικονομικών δεν ενέκρινε τις απαιτούμενες πιστώσεις για τη μελέτη αυτή, με αποτέλεσμα την αναβολή της προώθησης του έργου.

Η εκπόνηση προμελέτης, τεχνοοικονομικής και περιβαλλοντικής μελέτης για εξεύρεση εναλλακτικής όδευσης νότια των κοινοτήτων Ακακίου – Περιστερώνας – Αστρομερίτη, προτάθηκε ξανά και εγκρίθηκε στον προϋπολογισμό του 2016. Η μελέτη ανατέθηκε σε ιδιώτες μελετητές και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2020. Για την μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον εκδόθηκε θετική γνωμάτευση από την Περιβαλλοντική Αρχή τον Μάιο του 2021.

Επιπρόσθετα, εντός Απριλίου 2023 υποβλήθηκε σχετικό Σημείωμα Έργου (PCN) προς αξιολόγηση στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης το οποίο έχει εγκριθεί στο πλαίσιο πολιτικής απόφασης και στρατηγικής για ανάπτυξη των ορεινών κοινοτήτων.

Σύμφωνα με τις τοποθετήσεις των κοινοταρχών, η προτεινόμενη χάραξη περνά σε μικρή απόσταση από κατοικημένες περιοχές και καλλιεργήσιμες γαίες, προκαλώντας ανησυχίες για την ποιότητα ζωής, την ηχορύπανση, την οπτική όχληση και την πρόσβαση σε περιουσίες και γεωργικές εκτάσεις.

Το έργο αποτελεί τη συνέχεια των φάσεων Λευκωσίας – Κοκκινοτριμιθιάς (Α΄) και Κοκκινοτριμιθιάς – Δένειας (Β΄), οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί. Το υπό αναφορά έργο αφορά τη Φάση Γ΄, ενώ η Φάση Δ΄ (Αστρομερίτης – Ευρύχου) βρίσκεται ήδη σε κατασκευή. Οι τέσσερις φάσεις συνθέτουν τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Τροόδους, που θα τερματίζει λίγο πριν την Ευρύχου.

Η Φάση Γ΄ του έργου προβλέπει την κατασκευή αυτοκινητόδρομου μήκους 18 χιλιομέτρων, που θα ξεκινά από τον υφιστάμενο κόμβο Λευκωσίας – Κοκκινοτριμιθιάς και θα καταλήγει νότια του Αστρομερίτη. Η όδευση περνά μεταξύ των κοινοτήτων Ακακίου – Μενίκου και Περιστερώνας – Ορούντας, διασταυρώνοντας ποτάμια και γεωργικά τεμάχια. Η Φάση Γ΄ θα εκτελεστεί με τη μέθοδο Μελέτη-Κατασκευή, με την προκήρυξη προσφορών να τοποθετείται χρονικά στο πρώτο εξάμηνο του 2026 και το συνολικό κόστος να ξεπερνά τα €109 εκατομμύρια, πλέον ΦΠΑ.

Δεν συζητά η κυβέρνηση ενδεχόμενο διαπλάτυνσης υφιστάμενου δρόμου

Από κυβερνητικής πλευράς, απορρίφθηκε το ενδεχόμενο διαπλάτυνσης του υφιστάμενου δρόμου Δένειας – Ακακίου, καθώς σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών περνά μέσα από αναπτυγμένες οικιστικές περιοχές. Οποιαδήποτε προσπάθεια μετατροπής του σε αυτοκινητόδρομο θα απαιτούσε εκτεταμένες απαλλοτριώσεις και κατεδαφίσεις, με σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Συγκεκριμένα, το υπουργείο Μεταφορών, καταγράφει ως σημαντικότερους λόγους για τους οποίους η διαπλάτυνση του υφιστάμενου δρόμου Δένειας – Ακακίου δεν είναι εφικτή τους εξής:

Ο υφιστάμενος δρόμος Δένειας – Ακακίου περνά μέσα από οικιστικές ζώνες, οι οποίες έχουν ήδη αναπτυχθεί ή αναπτύσσονται περαιτέρω, με κατοικίες, καταστήματα και άλλες υποδομές. Η διαπλάτυνση του δρόμου σε αυτοκινητόδρομο 4 λωρίδων θα απαιτούσε απαλλοτριώσεις και απομάκρυνση των υφιστάμενων κτηρίων και καταστημάτων, κάτι που είναι αδύνατο, ενώ θα δημιουργούσε σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες για τους κατοίκους και επιχειρηματίες της περιοχής.

Ο υφιστάμενος δρόμος Δένειας – Ακακίου δεν έχει σχεδιαστεί με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την κατασκευή ενός αυτοκινητόδρομου. Η γεωμετρία του υφιστάμενου δρόμου, όπως η καμπυλότητα της χάραξης, οι κλίσεις και οι περιορισμοί δεν επιτρέπουν την εφαρμογή των απαραίτητων προδιαγραφών για την ασφαλή λειτουργία ενός αυτοκινητόδρομου 4 λωρίδων.

Σύμφωνα με τη γενική πολιτική που ακολουθείται σε ανάλογες περιπτώσεις, προτείνεται να διατηρηθεί το δευτερεύον οδικό δίκτυο των περιοχών, ώστε να εξασφαλίζονται προσβάσεις προς τις παρακείμενες ιδιοκτησίες, δεδομένου ότι δε θα μπορούν να εξασφαλίζονται προσβάσεις από τον αυτοκινητόδρομο.

Η πρόσβαση στις γεωργικές εκτάσεις, από τις οποίες θα περνάει ο νέος αυτοκινητόδρομος, θα διασφαλιστεί μέσω του δευτερεύοντος οδικού δικτύου. Το σύστημα άρδευσης των επηρεαζόμενων γεωργικών τεμαχίων μπορεί να παραμείνει σε λειτουργία μέσω υπόγειας διάβασης σωλήνων κάτω από τον αυτοκινητόδρομο, κάτι που μπορεί να υλοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου.