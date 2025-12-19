Στα €138.700.000 ανήλθαν οι επιδοτήσεις που κατέβαλε ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) προς τους αγρότες το 2025, ποσό αυξημένο κατά 20% σε σύγκριση με το 2024, ανέφερε την Παρασκευή ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών, Ανδρέας Κυπριανού, κατά τη διάρκεια διάσκεψης Τύπου για τον απολογισμό του έργου του Οργανισμού.

Όπως σημείωσε, από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυπριακή αγροτική οικονομία έχει λάβει συνολικά €2,3 δισ.. Το 2024 οι πληρωμές του ΚΟΑΠ ανήλθαν σε €118 εκατ., ενώ το 2025 αυξήθηκαν σε €138,7 εκατ., ποσό στο οποίο περιλαμβάνονται κρατικές ενισχύσεις, πέραν των ευρωπαϊκών.

Ισχυρό ενδιαφέρον από νέους γεωργούς

Ο κ. Κυπριανού ανέφερε ότι καταγράφεται έντονο ενδιαφέρον από νέους γεωργούς για τη γεωργοκτηνοτροφία και τη μεταποίηση, επισημαίνοντας ότι η προηγούμενη προκήρυξη για νέους γεωργούς ολοκληρώθηκε στο 100%, με διπλασιασμό του σχετικού κονδυλίου, ενώ έχει ήδη ανοίξει και νέα προκήρυξη στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, που περιλαμβάνει και την πρώτη εγκατάσταση νέων γεωργών.

Όπως ανέφερε, «παρόλες τις δυσκολίες που υπάρχουν, η γεωργία μπορεί να προσφέρει ικανοποιητικό εισόδημα σε νέους που θα εισέλθουν στο επάγγελμα σε επαγγελματική βάση, δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας και καλύτερη απόδοση επενδύσεων».

Άμεση στήριξη μετά τις πυρκαγιές στη Λεμεσό

Αναφερόμενος στις καταστροφικές πυρκαγιές στην επαρχία Λεμεσού το καλοκαίρι του 2025, ο Επίτροπος είπε ότι ο ΚΟΑΠ, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του, συνέβαλε καθοριστικά στην άμεση ανταπόκριση, επιδοτώντας προγράμματα στις πληγείσες περιοχές. Τόνισε ότι ο Οργανισμός ήταν ο πρώτος που οριοθέτησε την καμένη περιοχή και προχώρησε σε επιδοτήσεις γεωργών ανεξαρτήτως ζημιών, χωρίς πρόσθετες υποχρεώσεις.

Επενδυτικές παρεμβάσεις €60 εκατ.

Σε ό,τι αφορά το νέο πακέτο επενδυτικών παρεμβάσεων ύψους €60 εκατ., που λήγει τον Ιανουάριο του 2026, ο κ. Κυπριανού ανέφερε ότι προβλέπεται στήριξη για μεγάλες αγροτικές επενδύσεις έως €400.000 ανά έργο, ενώ οι νέοι γεωργοί μπορούν να λάβουν πρόσθετες επιχορηγήσεις για στοχευμένες δράσεις έως €600.000.

Εκταρικές επιδοτήσεις και χρονοδιαγράμματα

Σε σχέση με τις έκτακτες πληρωμές, ο Επίτροπος ανέφερε ότι έχουν υποβληθεί περίπου 28.000 αιτήσεις για την Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων, με μέσο μέγεθος τεμαχίου 4 δεκάρια στην Κύπρο, έναντι 150 εκταρίων κατά μέσο όρο στην ΕΕ. Η επεξεργασία των αιτήσεων έχει φτάσει το 70%, με στόχο να ξεπεράσει το 95% έως το τέλος του 2025, συμπεριλαμβανομένων αιτήσεων για τουρκοκυπριακά και χαλίτικα τεμάχια.

Ο κ. Κυπριανού υπογράμμισε ότι ο ΚΟΑΠ εφαρμόζει τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, θεωρώντας ιδιοκτήτη της τουρκοκυπριακής και κρατικής γης το κυπριακό κράτος.

Απαντώντας σε παράπονα για καθυστερήσεις και αιτήματα για απλοποίηση διαδικασιών, σημείωσε ότι ο Οργανισμός εφαρμόζει ευρωπαϊκές οδηγίες, τονίζοντας ότι η Κύπρος πληρώνει εντός των πρώτων 20 ημερών που επιτρέπεται από την ΕΕ και δεν παρατείνει πληρωμές έως τις 30 Ιουνίου, όπως συμβαίνει σε άλλα κράτη μέλη.

Απορρόφηση κονδυλίων και αυστηροί έλεγχοι

Για το μέτρο 23 του Στρατηγικού Σχεδίου, ο Επίτροπος ανέφερε ότι οι πληρωμές για το 2024, ύψους περίπου €15 εκατ., έχουν ολοκληρωθεί, ενώ η πιθανή επανάληψή του για το 2025 εξαρτάται από κυβερνητικές αποφάσεις.

Απαντώντας σε αναφορές για ελλιπή κατάρτιση ελεγκτών, έκανε λόγο για «αοριστολογίες», υπογραμμίζοντας ότι η αυστηρότητα των ελέγχων είναι αναγκαία για την αποφυγή λανθασμένων πληρωμών και απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων. Όπως τόνισε, η Κύπρος συγκαταλέγεται στις χώρες με απορρόφηση κονδυλίων της ΚΑΠ κοντά στο 100%, χωρίς απώλειες πόρων.