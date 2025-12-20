Ο τραπεζικός και ασφαλιστικός κλάδος της Κύπρου έχει περάσει σε μεγάλο βαθμό στον έλεγχο ελληνικών ομίλων, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό μεταξύ τους, ενώ η κινητικότητα για να κλείνουν τα deals τρέχουν μέχρι την εκπνοή του 2025.

Η τελευταία συμφωνία –τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα– έκλεισε από την Alpha Bank, την τρίτη συστημική τράπεζα, η οποία προχωρά στη δημιουργία ενός νέου ασφαλιστικού ομίλου στην Κύπρο, με συστημικό εκτόπισμα, μετά τη συμφωνία της διοίκησής της με τους μετόχους της Universal Life Insurance και της Altius Insurance.

Αυτή προβλέπει τον στρατηγικό συνδυασμό των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων των δύο ασφαλιστικών εταιρειών στην τοπική αγορά, ο οποίος αναμένεται να οδηγήσει στη δημιουργία ενός από τους τρεις μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους στην Κύπρο, τόσο στους κλάδους ζωής όσο και στους γενικούς κλάδους, με ηγετική θέση στον τομέα ατυχημάτων και υγείας.

Από το καλοκαίρι αφηνόταν να νοηθεί πως, η Alpha Bank είχε «κλειδώσει» για εξαγορά της ασφαλιστικής Altius και ταυτόχρονα προχωρούσε σε συζητήσεις για εξαγορά της Universal Life, ασφαλιστικής εταιρείας με μεγάλο μερίδιο αγοράς, κάτι που η διοίκηση στην Κύπρο μέχρι την τελευταία στιγμή δεν ήθελε ούτε να διαψεύσει ούτε να επιβεβαιώσει.

Η Universal Life στον τομέα της ζωής, βάσει των τελευταίων αποτελεσμάτων (πρώτο εξάμηνο του 2025), βρίσκεται στην τρίτη θέση παγκυπρίως. Συγκεκριμένα, στον κλάδο ζωής (Life Gross Premiums Including A&H premiums by Life Companies) έχει μερίδιο αγοράς στο εξάμηνο 2025 στο 15,7% σε σχέση με 14,9% το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Στον κλάδο ζωής τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα της Universal Life ήταν στα 66,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 17,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, που ήταν 56,2 εκατ. ευρώ.

H Universal Life ήταν η πρώτη κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1970 και είναι μέλος του ομίλου εταιρειών Φώτος Φωτιάδης. Διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στα ασφαλιστικά δρώμενα του τόπου, ως μια από τις κορυφαίες εταιρείες στον κλάδο ζωής και ως η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία στον κλάδο υγείας.

Την πούλησε και την ξαναπαίρνει

Η Altius Insurance είναι η μετεξέλιξη της ασφαλιστικής που ο όμιλος της Alpha Bank είχε πωλήσει το 2015, στο πλαίσιο της πολιτικής αποεπένδυσης από μη τραπεζικές δραστηριότητες που είχαν υποχρεωθεί να ακολουθήσουν οι ελληνικοί όμιλοι τα χρόνια της κρίσης και των όρων που έθεσε η τρόικα για τις τράπεζες. Η εταιρεία εξαγοράστηκε την περίοδο εκείνη από όμιλο επενδυτών, υπό τον Δούκα Παλαιολόγο, ο οποίος είναι και πρόεδρος της εταιρείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αποκλειστική συνεργασία με την Altius είχε και η Astrobank, η τράπεζα που απορροφήθηκε επιτυχώς από την Alpha Bank Κύπρου και την κατέστησε ως τρίτη μεγαλύτερη συστημική τράπεζα της χώρας. Η Altius στον κλάδο της ζωής (Including A&H premiums by Life Companies) έχει μερίδιο στο 4,2%, που αν προστεθεί στο ποσοστό της Universal Life, θα προκύψει ένα ποσοστό της τάξης του 20%. Αυτό σημαίνει ότι θα φτάσει κοντά στα ίδια επίπεδα μεριδίου με αυτά που έχει στον κλάδο ζωής η Eurobank μέσω της ERB Cyprialife (21,3%). Το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς έχει η Eurolife (30,8%) θυγατρική της Τράπεζας Κύπρου.

Άγνωστο το ποσό

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο ελληνικός όμιλος δεν αναφέρεται το ποσό εξαγοράς για τις δυο ασφαλιστικές εταιρείες. Αυτό που έχει ανακοινωθεί είναι ότι η Alpha Bank έχει συμφωνήσει με τους μετόχους της Altius για την απόκτηση του συνόλου του μετοχικού της κεφαλαίου. Συμφώνησε με την πλειοψηφία των μετόχων της Universal Life για τη συγχώνευσή της με την Altius σε μία ενιαία συνδυασμένη ασφαλιστική εταιρεία. Η Alpha Bank μέσω αυτών των συναλλαγών θα αποκτήσει πλειοψηφική συμμετοχή στην ενιαία εταιρεία. Επιπλέον, η τράπεζα θα συνάψει μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία με τον βασικό μέτοχο της Universal, τον όμιλο Photos Photiades, με στόχο την από κοινού υλοποίηση των ασφαλιστικών αναπτυξιακών στόχων των μερών στην Κύπρο και πέραν αυτής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση «ο συμπληρωματικός χαρακτήρας της συγχώνευσης επιταχύνει την υλοποίηση της στρατηγικής της Alpha Bank, ενισχύοντας την ποιότητα, τη διαφοροποίηση και την ανθεκτικότητα της βάσης εσόδων μέσω αυξημένης παραγωγής εσόδων που εδράζονται στις προμήθειες και χαρακτηρίζονται ως χαμηλής κεφαλαιακής έντασης».