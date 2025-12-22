Το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου (ΚΤΚ) βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης που είχαν τη Δευτέρα ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός και ο Διοικητής της ΚΤΚ Χριστόδουλος Πατσαλίδης, σε μια συζήτηση διάρκειας πέραν της μιάμισης ώρας.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι υπήρξε αναλυτική ενημέρωση για το νέο νομοσχέδιο, το οποίο ετοιμάζεται από την ΚΤΚ και αφορά τη διαφοροποίηση και τον εκσυγχρονισμό της διακυβέρνησής της. Όπως σημείωσε, το επόμενο βήμα είναι η κατάθεση του κειμένου στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στη Νομική Υπηρεσία, πριν ακολουθήσει η προβλεπόμενη θεσμική διαδικασία.

Από την πλευρά του, ο Διοικητής της ΚΤΚ χαρακτήρισε τη συνάντηση ιδιαίτερα χρήσιμη, επισημαίνοντας ότι έγινε σε βάθος συζήτηση για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου. Όπως εξήγησε, η υφιστάμενη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της ΚΤΚ χρονολογείται από το 1963, με επιμέρους τροποποιήσεις, και πλέον χρήζει ουσιαστικής ανανέωσης, δεδομένων των αλλαγών στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.

Σύμφωνα με τον κ. Πατσαλίδη, το προτεινόμενο πλαίσιο βασίζεται στο μοντέλο της Γερμανικής Κεντρικής Τράπεζας και προβλέπει τη δημιουργία Εκτελεστικού Συμβουλίου έξι μελών, με Πρόεδρο τον Διοικητή και Αντιπρόεδρο τον Υποδιοικητή, καθώς και λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία. Διευκρίνισε ότι αποφάσεις που εμπίπτουν στο ευρωσύστημα, όπως τα επιτόκια, παραμένουν αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.

Πέραν του νομοσχεδίου, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για την πορεία της κυπριακής οικονομίας, με έμφαση στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα, διαπιστώνοντας σύγκλιση θέσεων. Ο Διοικητής της ΚΤΚ υπογράμμισε τη σημασία της δημοσιονομικής πειθαρχίας και των κεφαλαιακών αποθεμάτων, τα οποία λειτουργούν ως ασπίδα προστασίας απέναντι σε ενδεχόμενους οικονομικούς κραδασμούς.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στον τραπεζικό και ασφαλιστικό τομέα, ο κ. Πατσαλίδης σημείωσε ότι το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών είναι θετικό, καθώς αντανακλά την εμπιστοσύνη στην κυπριακή οικονομία, υπογραμμίζοντας ότι κάθε επένδυση αξιολογείται από τις αρμόδιες αρχές με βάση τη φύση της.

ΚΥΠΕ