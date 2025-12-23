Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) εκφράζει την βαθιά ικανοποίηση της για την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και την ψήφιση των φορολογικών νομοσχεδίων από την Ολομέλεια της Βουλής, έγκαιρα πριν από την εκπνοή του έτους.

Ταυτόχρονα, η ΟΕΒ εκφράζει ειλικρινείς ευχαριστίες στο Νομοθετικό Σώμα και ιδίως στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, για τον αγώνα δρόμου που διένυσαν με ψηλές ταχύτητες χωρίς επιπτώσεις επί της ποιότητας του τελικού αποτελέσματος, εν μέσω μάλιστα και της επεξεργασίας του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Ευχαριστίες η ΟΕΒ εκφράζει στην Κυβέρνηση και στο Υπουργείο Οικονομικών, όχι μόνο για το ευήκοο ους που έτειναν στις τεκμηριωμένες εισηγήσεις της επιχειρηματικής κοινότητας, αλλά και για την μεθοδολογία που εφάρμοσαν στην διαμόρφωση και οριστικοποίηση του φορολογικού σχεδιασμού.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται, αναφέρεται, στον Έφορο Φορολογίας και την ομάδα του για τον πολύτιμο χρόνο που αφιέρωσαν στην ηγεσία και το τεχνοκρατικό επιτελείο της ΟΕΒ για συζήτηση, επεξεργασία και προσαρμογή προτάσεων και ρυθμίσεων που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, διαφυλάσσουν τη διαφάνεια και εξοπλίζουν τις φορολογικές αρχές με εργαλεία για εξασφάλιση φορολογικής συμμόρφωσης.

Η ΟΕΒ διευκρινίζει ότι μετά την παρέλευση εύλογου χρόνου από την πρακτική εφαρμογή του νέου φορολογικού πλαισίου, θα θέσει ενώπιον της Πολιτείας και θα προωθήσει κενά ή αδυναμίες που ενδεχομένως να εντοπιστούν και που θα πρέπει να τύχουν κατάλληλου χειρισμού και προσαρμογής.

Τονίζει όμως ότι, με την ίδια σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα πρέπει να επιδιωχθεί η προώθηση και ολοκλήρωση βασικών μεταρρυθμίσεων που εκκρεμούν με κυριότερες το ενεργειακό, το υδατικό, το συνταξιοδοτικό, την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, τον εκσυγχρονισμό της κρατικής μηχανής και την επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης.