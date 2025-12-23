Και ο νέος Επίτροπος Προεδρίας Μάριος Χαρτσιώτης αποποιήθηκε την υπουργική σύνταξη που θα λάμβανε, καθώς είχε διατελέσει και υπουργός Δικαιοσύνης. Ο κ. Χαρτσιώτης στα μέσα του μήνα ενημέρωσε τον υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό ότι αποποιείται την υπουργική σύνταξη ενώ θα ενημερωθεί και η Βουλή.

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία που εγκρίθηκε το περασμένο καλοκαίρι, οι πέντε από τους έξι νέους αξιωματούχους που ανέλαβαν κρατικά καθήκοντα στο πλαίσιο του τελευταίου ανασχηματισμού της κυβέρνησης θα πρέπει να δηλώσουν εάν αποποιούνται ή όχι τις συντάξεις τους.

Σήμερα ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτιρής ανακοίνωσε πως αποποιείται εφ΄όρου ζωής την υπουργική σύνταξη. Βάσει του νόμου περί της Δυνατότητας Αποποίησης Σύνταξης, που εγκρίθηκε το περασμένο καλοκαίρι, «αξιωματούχος ο οποίος εκλέγεται ή διορίζεται σε δημόσιο αξίωμα, λειτούργημα ή θέση στη Δημοκρατία ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δύναται να αποποιηθεί την παροχή σύνταξης για τη χρονική περίοδο που λαμβάνει μισθό, αντιμισθία ή αποζημίωση, συνεπεία της εκλογής ή του διορισμού του, υποβάλλοντας στον Υπουργό Οικονομικών Δήλωση Αποποίησης Σύνταξης».

Παράλληλα, αναφέρεται πως «η Δήλωση Αποποίησης Σύνταξης υπογράφεται και υποβάλλεται αμέσως μετά την εκλογή ή τον διορισμό του αξιωματούχου ή το αργότερο εντός δεκαπέντε ημερών από την εκλογή ή τον διορισμό αυτού και ο Υπουργός Οικονομικών προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες».

Στην περίπτωση που ο κρατικός αξιωματούχος επιλέξει να μην αποποιηθεί τη σύνταξη, ο Υπουργός Οικονομικών ενημερώνει σχετικά τον Πρόεδρο της Βουλής γραπτώς, μετά την παρέλευση δεκαπέντε ημερών από την εκλογή ή τον διορισμό του εν λόγω αξιωματούχου.

Σήμερα εκπνέει η προθεσμία για τους υπουργούς Εργασίας Μαρίνο Μουσιούτα και Δικαιοσύνης Κωνσταντίνο Φυτιρή, για την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα καθώς και ο κ. Χαρτσιώτης. Εξάλλου, ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Γιώργος Πενηνταέξ έχει προθεσμία να απαντήσει εάν αποποιείται τη σύνταξη που λαμβάνει μέχρι τις 26 του μήνα.