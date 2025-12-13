Πρώτο crash test της νέας νομοθεσίας για την κατάργηση των πολλαπλών συντάξεων για τους κρατικούς αξιωματούχους. Οι έξι νέοι αξιωματούχοι που ανέλαβαν καθήκοντα, είτε στην Κυβέρνηση, είτε στη Βουλή, θα πρέπει να εφαρμόσουν τον νόμο περί της Δυνατότητας Αποποίησης Σύνταξης, που εγκρίθηκε το περασμένο καλοκαίρι.

Πέντε από τους έξι νέους αξιωματούχους λαμβάνουν σύνταξη είτε υπό την επαγγελματική, είτε υπό την πολιτική τους δραστηριότητα. Σύμφωνα με τον νόμο, «αξιωματούχος ο οποίος εκλέγεται ή διορίζεται σε δημόσιο αξίωμα, λειτούργημα ή θέση στη Δημοκρατία ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δύναται να αποποιηθεί την παροχή σύνταξης για τη χρονική περίοδο που λαμβάνει μισθό, αντιμισθία ή αποζημίωση, συνεπεία της εκλογής ή του διορισμού του, υποβάλλοντας στον Υπουργό Οικονομικών Δήλωση Αποποίησης Σύνταξης».

Παράλληλα, αναφέρεται πως «η Δήλωση Αποποίησης Σύνταξης υπογράφεται και υποβάλλεται αμέσως μετά την εκλογή ή τον διορισμό του αξιωματούχου ή το αργότερο εντός δεκαπέντε ημερών από την εκλογή ή τον διορισμό αυτού και ο Υπουργός Οικονομικών προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες».

Στην περίπτωση που ο κρατικός αξιωματούχος επιλέξει να μην αποποιηθεί τη σύνταξη, ο Υπουργός Οικονομικών ενημερώνει σχετικά τον Πρόεδρο της Βουλής γραπτώς, μετά την παρέλευση δεκαπέντε ημερών από την εκλογή ή τον διορισμό του εν λόγω αξιωματούχου. Συνεπώς, με αυτά τα δεδομένα, οι νέοι Υπουργοί, ο Υφυπουργός, ο Επίτροπος και ο Βουλευτής που ανέλαβαν καθήκοντα θα πρέπει να δηλώσουν εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος εάν θα αποποιηθούν τις συντάξεις που λαμβάνουν, αλλιώς για πρώτη φορά θα εφαρμοστεί η μέθοδος του name and shame. Ήδη το Γενικό Λογιστήριο ενημέρωσε τους νέους αξιωματούχους για τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα και τα ωφελήματα τους.

Μέχρι τις23 Δεκεμβρίου

Εντός των επόμενων δέκα ημερών, δηλαδή μέχρι τις 23 Δεκεβρίου, οι νέοι υπουργοί Εργασίας Μαρίνος Μουσιούτας και Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Φυτιρής, η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα και ο νέος Επίτροπος Προεδρίας Μάριος Χαρτσιώτης, θα πρέπει να προωθήσουν στον Υπουργό Οικονομικών τη σχετική δήλωση αποποίησης της σύνταξης, ο οποίος με τη σειρά του θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά τη Βουλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νέοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης είναι δικαιούχοι των εξής συντάξεων:

– Ο νέος υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας είναι ηλικίας 61 ετών, εργάστηκε στα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας καθώς στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Στην πορεία διετέλεσε δημοτικός γραμματέας στον Δήμο Λευκωσίας. Η σύνταξη του κ. Μουσιούττα από το Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι κλειδωμένη και μετά τον διορισμό του σε θέση υπουργού είναι δικαιούχος και βουλευτικής σύνταξης. Το ενδιαφέρον με τη βουλευτική σύνταξη είναι ότι το Γενικό Λογιστήριο αναμένει τη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, η οποία θα ξεκαθαρίσει εάν θα παραχωρηθεί στον κ. Μουσιούττα.

– Ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Φυτιρής είναι ηλικίας 65 ετών. Υπηρέτησε για 40 χρόνια σε καίριες θέσεις στην Εθνική Φρουρά και από 2019 ήταν διευθυντής της Μαρίνας Αγίας Νάπας. Συνεπώς, ο κ. Φυτιρής είναι δικαιούχος της επαγγελματικής του σύνταξης.

– Η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα μέχρι πρόσφατα ήταν μόνιμο μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστήμιου Κύπρου. Λόγω του ασυμβίβαστου, μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, η κ. Παπαέλληνα παραιτήθηκε από τη θέση. Συνεπώς λαμβάνει σύνταξη από την επαγγελματική της δραστηριότητα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

– Ο Επίτροπος Προεδρίας Μάριος Χαρτζιώτης είναι δικαιούχος σε υπουργική σύνταξη, καθώς είχε διατελέσει και υπουργός Δικαιοσύνης.

Περίπλοκη η υπόθεση Μουσιούττα

Οι πολλές νομικές ερμηνείες που υπάρχουν, δημιουργούν σύγχυση για την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για την περίπτωση του κ. Μουσιούττα. Δηλαδή, εάν θα είναι τελικά δικαιούχος σε βουλευτική σύνταξη. Βάσει του νέου νομικού πλαισίου, από τις 21 Αυγούστου, όπως είναι διατυπωμένη η νομοθεσία, για κάποιους εν ενεργεία κρατικούς αξιωματούχους θα αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης και θα λαμβάνουν μόνο €500. Το συγκεκριμένο ζήτημα συγκρούεται με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστήριου του 2014 στην υπόθεση Κουτσελίνη, το οποίο έκρινε ως αντισυνταγματική την αναστολή της σύνταξης όταν αναλαμβάνουν άλλο αξιώματος καθώς αυτή αποτελεί περιουσιακό στοιχείο. Στον βασικό νόμο περί ορισμένων αξιωματούχων του 1980 αναστέλλεται η σύνταξη για όλους αλλά λόγω της δικαστικής απόφασης δεν εφαρμοζόταν. Σημειώνεται πως η Νομική Υπηρεσία είχε καλέσει τον Γενικό Λογιστήριο να αφήσει ανενεργή της συγκεκριμένη πρόνοια. Μάλιστα πριν από μερικά χρόνια το Λογιστήριο είχε ζητήσει νέα γνωμάτευση από Υπηρεσία, η οποία επανέλαβε πως δεν μπορεί να καταργηθεί η σύνταξη. Για το συγκεκριμένο ζήτημα το Γενικό Λογιστήριο αναμένει την καθοδήγηση της Νομικής Υπηρεσίας για τον κ., Μουσιούττα.

Το νέο νομικό πλαίσιο που ψήφισέ η Βουλή

Κατά την 18 μήνη συζήτηση των νομοθετήματων στη Βουλή για τις πολλαπλές συντάξεις είχε αποφασιστεί, για να αποφευχθεί η αντισυνταγματικότητα, ότι η νέα νομοθεσία δεν θα άγγιζε τους εν ενεργεία αξιωματούχους.

Επίσης, προβλέπει πως όλοι οι μελλοντικοί αξιωματούχοι, εκτός από αυτούς που εξαίρεσε η Βουλή, θα λαμβάνουν σύνταξη στο 65ο έτος της ηλικίας από 60ο έτος που ίσχυε πριν. Παράλληλα, αναστέλλεται η καταβολή σύνταξης σε περίπτωση που κάποιος αξιωματούχους αναλάβει νέο αξίωμα. Θα λαμβάνει ένα ποσό €500 από τη σύνταξη, ενώ το υπόλοιπο θα αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα βρίσκεται στη κρατική θέση.